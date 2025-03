Attenti al gatto: ecco il trailer di Nyaight of the Living Cat, serie anime targata Crunchyroll

News Serie TV

20XX. La Terra è invasa dai gatti. Una "miaondemia" mondiale trasforma chiunque venga toccato da un gatto in un altro gatto. Arriverà a luglio questa serie anime che vede coinvolto come "executive director" il grande (e folle) Takashi Miike.

Arriverà a luglio, distribuita da Crunchyroll, una serie anime che promette di suscitare l'interesse, l'attenzione e le risate di molti appassionati: di anime, di horror e di... gatti.

Basato sulla popolare serie manga “Night of the Living Cat” scritta da Hawkman e illustrata da Mecha-Roots, Nyaight of the Living Cat racconta una storia davvero bizzarra: quella di un mondo in cui un misterioso virus trasforma gli esseri umani in gatti quando non riescono a trattenere un impulso che tutti noi ben conosciamo: quello di accarezzare questi simpatici felini. E proprio perché resistere è così difficile, ecco che la catastrofe è di proporzioni globali, con i felini che fanno di tutto per essere avvicinati e gli umani che cadono in tentazione l'uno dopo l'altro. Riuscirà l'umanità a salvarsi da questa minaccia morbida, pelosa e che fa le fusa?

A rendere il tutto ancora più interessante è il fatto che Nyaight of the Living Cat vede il grande Takashi Miike coinvolto in veste di "executive director", qualsiasi cosa questo effettivamente significhi (e supponiamo che significhi che la supervisione artistica generale alla regia della serie - affidata nei suoi aspetti pratici al Tomohiro Kamitani di Mix Meisei Story - è tutta sua).

L'adattamento del manga è firmato da Shingo Irie, la colonna sonora è composta da Kojji Endo ma alle musiche partecipano anche il chitarrista Marty Friedman, già membro dei Megadeth, e la cantante e modella Heidi Shepherd della band Butcher Babies.

Qui di seguito, il trailer originale e il poster di Nyaight of the Living Cat.

