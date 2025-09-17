TGCom24
Home | Streaming | News | Scuola di seduzione: Carlo Verdone annuncia l'inizio riprese del film, che sarà in esclusiva su Paramount+
Schede di riferimento
Scuola di Seduzione
Anno: 2026
3,1
Scuola di Seduzione
Carlo Verdone
Carlo Verdone
News Streaming

Scuola di seduzione: Carlo Verdone annuncia l'inizio riprese del film, che sarà in esclusiva su Paramount+

Daniela Catelli

Ha un ricco cast il nuovo film di Carlo Verdone, Scuola di seduzione, di cui sono iniziate le riprese e che uscirà esclusivamente su Paramount+. Il videoannuncio e tutti i dettagli.

Scuola di seduzione: Carlo Verdone annuncia l'inizio riprese del film, che sarà in esclusiva su Paramount+

Dalla voce dello stesso Carlo Verdone è arrivato l'annuncio dell'inizio riprese del suo nuovo film, intitolato Scuola di seduzione, e da lui scritto insieme a Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni, che segna il suo ritorno ad un formato più corto dopo il successo della serie Vita da Carlo. Però non lo vedremo al cinema, visto che sarà in escusiva streaming nel 2026 su Paramount+. Per il film Verdone ha scelto un cast importante, inclusa, come vedete nella foto dal set, la candidata all'Oscar Karla Sofia Gascòn Ruiz. Qua sotto il videoannuncio di inizio riprese di Carlo Verdone.

La trama e il cast di Scuola di seduzione

Carlo Verdone ha annunciato ufficialmente anche il cast di Scuola di seduzione, che oltre alla citata Gascòn comprende nomi molto amati del cinema italiano, che affiancheranno Verdone stesso: Lino Guanciale, Vittoria Puccini, Beatrice Arnera, Euridice Axen, Romano Reggiani, Elisa Di Eusanio, Irene Girotti, Jacopo Garfagnoli, Luca Seta, Camilla Bianchini, Duccio Camerini, Lucia Rossi, Matilde Piana, Cinzia Susino, Guglielmo Favilla, Pia Lanciotti, Lilith Primavera. Il film affronta in forma di commedia un tema molto attuale, ovvero come si sono evolute le relazioni tra i sessi con le nuove tecnologie: Nell’epoca in cui ci si può innamorare, tradirsi, prendersi e lasciarsi anche attraverso l’intelligenza artificiale, sei personaggi accomunati da insicurezze e fragilità affettive si rivolgono a una love coach per interpretare e indirizzare le proprie vite. C’è chi cerca l’amore, chi vuole salvarlo e chi non smette di interrogarsi sul passato. Lo stesso Verdone approfondisce il tema nel video qua sotto.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Scuola di Seduzione
Anno: 2026
3,1
Scuola di Seduzione
Carlo Verdone
Carlo Verdone
Daniela Catelli
  • Saggista traduttrice e critico cinematografico
  • Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Vimeo acquistata dal gruppo italiano Bending Spoons, non sarà più quotata in borsa
news Streaming Vimeo acquistata dal gruppo italiano Bending Spoons, non sarà più quotata in borsa
Elio, la fiaba spaziale Pixar dal 17 settembre su Disney+ in streaming
news Streaming Elio, la fiaba spaziale Pixar dal 17 settembre su Disney+ in streaming
Pharrell Williams e Andrea Bocelli dirigono uno storico concerto dal Vaticano, in diretta su Disney+ il 13 settembre
news Streaming Pharrell Williams e Andrea Bocelli dirigono uno storico concerto dal Vaticano, in diretta su Disney+ il 13 settembre
KPop Demon Hunters è il film più visto di tutti i tempi su Netflix: 4 ragioni per la tempesta perfetta
news Streaming KPop Demon Hunters è il film più visto di tutti i tempi su Netflix: 4 ragioni per la tempesta perfetta
Chainsaw Man - The Compilation 1 e 2: i film anime riassuntivi su Crunchyroll in streaming
news Streaming Chainsaw Man - The Compilation 1 e 2: i film anime riassuntivi su Crunchyroll in streaming
I film in streaming non si comprano davvero: class action contro Amazon
news Streaming I film in streaming non si comprano davvero: class action contro Amazon
KPop Demon Hunters, la versione karaoke "Canta con noi" è su Netflix, dopo il boom d'incassi negli USA
news Streaming KPop Demon Hunters, la versione karaoke "Canta con noi" è su Netflix, dopo il boom d'incassi negli USA
Gli Incredibili, i primi due capitoli sono tra i film più visti su Disney+
news Streaming Gli Incredibili, i primi due capitoli sono tra i film più visti su Disney+
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Lara Croft: Tomb Raider
Something in the Water
Il Commissario Montalbano: Una Voce di Notte
Casa mia casa mia...
Terrore ad alta quota
Founders Day
La famiglia Addams
La Stangata
Il treno
E' complicato
Io ti salverò
The Transporter
Film stasera in TV