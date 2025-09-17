Scuola di seduzione: Carlo Verdone annuncia l'inizio riprese del film, che sarà in esclusiva su Paramount+

News Streaming

Ha un ricco cast il nuovo film di Carlo Verdone, Scuola di seduzione, di cui sono iniziate le riprese e che uscirà esclusivamente su Paramount+. Il videoannuncio e tutti i dettagli.

Dalla voce dello stesso Carlo Verdone è arrivato l'annuncio dell'inizio riprese del suo nuovo film, intitolato Scuola di seduzione, e da lui scritto insieme a Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni, che segna il suo ritorno ad un formato più corto dopo il successo della serie Vita da Carlo. Però non lo vedremo al cinema, visto che sarà in escusiva streaming nel 2026 su Paramount+. Per il film Verdone ha scelto un cast importante, inclusa, come vedete nella foto dal set, la candidata all'Oscar Karla Sofia Gascòn Ruiz. Qua sotto il videoannuncio di inizio riprese di Carlo Verdone.

<a href="https://www.comingsoon.it/film/scuola-di-seduzione/67787/video/?vid=47935" title="Scuola di Seduzione: Carlo Verdone annuncia ufficialmente l'inizio delle riprese del suo nuovo Film - HD">Scuola di Seduzione: Carlo Verdone annuncia ufficialmente l'inizio delle riprese del suo nuovo Film - HD</a>

La trama e il cast di Scuola di seduzione

Carlo Verdone ha annunciato ufficialmente anche il cast di Scuola di seduzione, che oltre alla citata Gascòn comprende nomi molto amati del cinema italiano, che affiancheranno Verdone stesso: Lino Guanciale, Vittoria Puccini, Beatrice Arnera, Euridice Axen, Romano Reggiani, Elisa Di Eusanio, Irene Girotti, Jacopo Garfagnoli, Luca Seta, Camilla Bianchini, Duccio Camerini, Lucia Rossi, Matilde Piana, Cinzia Susino, Guglielmo Favilla, Pia Lanciotti, Lilith Primavera. Il film affronta in forma di commedia un tema molto attuale, ovvero come si sono evolute le relazioni tra i sessi con le nuove tecnologie: Nell’epoca in cui ci si può innamorare, tradirsi, prendersi e lasciarsi anche attraverso l’intelligenza artificiale, sei personaggi accomunati da insicurezze e fragilità affettive si rivolgono a una love coach per interpretare e indirizzare le proprie vite. C’è chi cerca l’amore, chi vuole salvarlo e chi non smette di interrogarsi sul passato. Lo stesso Verdone approfondisce il tema nel video qua sotto.