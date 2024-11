Rakuten TV, un dicembre tra Joker: Folie à Deux, Robot selvaggio e Smile 2

News Streaming

Joker: Folie à Deux, Il robot selvaggio e l'horror Smile 2 sono alcune delle proposte di Rakuten TV per dicembre, a noleggio e vendita. La piattaforma offre anche una selezione di film visionabili gratis con pubblicità, richiedendo solo l'apertura di un account senza impegno.

La piattaforma streaming Rakuten TV si avvia verso il periodo natalizio con alcuni titoli di punta a noleggio e vendita, ma anche con la sua selezione di contenuti gratuiti retti dalla pubblicità: con un'iscrizione che non comporta abbonamenti, è possibile scegliere come usufruire della sua offerta. Tra questo momento e Natale, diversi lungometraggi entrano a far parte dei suoi contenuti: Joker: Folie à Deux, Smile 2, Il robot selvaggio sono alcuni dei più importanti. Viene aperto un nuovo canale tematico dedicato alle festività.

Il robot selvaggio, Joker: Folie à Deux e Smile 2 guidano l'offerta Rakuten TV di dicembre

A noleggio e vendita su Rakuten TV c'è già il discusso Joker: Folie à Deux, il seguito con Joaquin Phoenix e Lady Gaga, un film in grado di far imbufalire non poco molti fan del primo, anche se c'è chi lo difende proprio per la sua provocazione: Arthur è in attesa di giudizio, e non sa se gli conviene abbracciare l'identità anarchica di Joker, o se salvare quel che gli rimane di se stesso.



Dal 2 dicembre ci aspetta Afraid, thriller prodotto dall'esperto del genere horror a basso costo, Jason Blum: una famiglia sembra contenta della sua assistente virtuale, ma l'IA sperimentale presto prende il controllo delle vite di tutti...

Il 12 dicembre le famiglie invece si rilassano con Il robot selvaggio della DreamWorks Animation: tratto dal libro illustrato di Peter Brown, il film segue le vicende di una robot di nome Roz, finita per caso su un'isola remota, dove fa da mamma a un pulcino di oca rimasto orfano. Sicuramente sarà candidato al premio Oscar, e d'altronde con un regista veterano dell'animazione come Chris Sanders (Lilo & Stitch, Dragon Trainer) era anche prevedibile.



Lo stesso 12 dicembre Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano sono i protagonisti della commedia Finché notte non ci separi, dove una giovane coppia vede i suoi precari punti fermi messi a repentaglio da una notte movimentata....



Il 16 si torna in territorio horror con Smile 2, dove una star internazionale della musica, alla vigilia di un importante tour mondiale, è perseguitata da fenomeni inquietanti: hanno un legame col suo passato... e dovrà affrontarlo se vorrà salvarsi il senno e la vita!

Segnaliamo anche dal 17 The Apprentice - Le origini di Trump, dove Sebastian Stan interpreta il neorieletto Presidente degli Stati Uniti, in un resoconto spietato della sua formazione affaristica negli anni giovanili.

Nel resto della library aggiornata per le feste indichiamo anche la saga dei Me Contro Te e il remake del Re Leone (per prepararsi ai nuovi film in uscita tra poco), il drammatico Dolor y Gloria di Pedro Almodóvar, l'immancabile Grinch con Jim Carrey, i due Mamma ho perso l'aereo e il primo seminale Vacanze di Natale del 1983. La sezione on demand retta dalla pubblicità viene integrata con commedie natalizie, ma anche dell'action fantasy russo The Last Warrior, Time di Kim Ki-Duk e Mai così vicini con la coppia Michael Douglas - Diane Keaton.

Nei canali FAST, cioè canali tv sostenuti dalle inserzioni, s'inaugurano Soap Latino (solo telenovelas latinoamericane), Top Gear (auto e sfide) e 100% Natale.

Si suggerisce inoltre di tenere d'occhio gli sconti previsti per dicembre, con numerose promozioni legate a opere per i più giovani, a tema natalizio e non.