Paramount+ inaugura l'arrivo in Italia con uno show stellare a Cinecittà

News Streaming

Un nuovo servizio streaming è ora disponibile per il pubblico italiano. Come ci si abbona e cosa vedremo su Paramount+?

C'è un nuovo sceriffo in città. L'offerta di contenuti in streaming da oggi aumenta ulteriormente con l'arrivo di Paramount+, nuova piattaforma che porterà in casa dei suoi abbonati film e serie firmate dal logo con la vetta montana e la corona di stelle che ben conosciamo grazie alla storica major cinematografica di Hollywood Paramount Pictures. Già presente in 43 paesi, Paramount+ debutta in Italia portando con sé oltre 8000 ore di intrattenimento che cresceranno anche grazie all'investimento in prodotti originali locali. Per festeggiare questo evento, il colosso mediatico Paramount Global ha creato uno show in grande stile con circa 300 ospiti (e un numero di persone dello staff tra marketing, security, catering, logistica e tecnici non di molto inferiore) scegliendo una location romana simbolo e portatrice di buon auspicio: Cinecittà Studios.

Nell'area degli Studios con le scenografia della Roma Antica è stato allestito per gli invitati un party con DJ Set, giochi di luce, effetti di fumo e open bar. Prima però ha avuto luogo uno show vero e proprio nell'anfiteatro adiacente che ha visto alternarsi sul palco Tom Ryan, presidente di Paramount Streaming, Marco Nobili, Executive Vice President e International General Manager di Paramount+, e alcuni artisti italiani che saranno tra i protagonisti della piattaforma, tra cui Carlo Verdone, Elodie e Greta Scarano. La superstar della serata è arrivata in tempo per il gran finale. Sylvester Stallone ha salutato il pubblico presentando il trailer della serie originale Tulsa King, in cui interpreta il boss mafioso Dwight Manfredi.

Paramount+: quanto costa abbonarsi e dove vedere film e serie della piattaforma

In Italia, Paramount+ è disponibile online sui principali browser all’indirizzo paramountplus.it, da mobile e attraverso un'ampia scelta di TV connesse tramite Apple, Amazon, Google, Samsung e altre. Gli utenti possono accedere al servizio al prezzo di 7.99 euro con un periodo di prova di 7 giorni e possibilità di disdire in qualsiasi momento. Sarà possibile stipulare anche un abbonamento annuale al costo di 79.90 euro, anche in questo caso è previsto un periodo di prova di 7 giorni e la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Inoltre, gli utenti potranno usufruire di una promo speciale di lancio: solo per i primi undici giorni (dal 15 al 25 settembre), Paramount+ sarà disponibile a 4.99 euro al mese per 12 mesi con un periodo di prova di 7 giorni. Sarà possibile disdire in qualunque momento, senza vincoli. La promo sarà disponibile solo su paramountplus.it e iOS.

Dal 23 settembre Paramount+ sarà disponibile anche su Sky. Grazie a questo accordo, gli abbonati Sky con Sky Cinema potranno accedere ai contenuti di Paramount+ senza costi aggiuntivi. Dalla stessa data l’app di Paramount+ sarà disponibile anche su Sky Q e Sky Glass.

Paramount+: quali film e serie vedremo sul nuovo servizio streaming

Le serie internazionali che saranno disponibili su Paramount+ in Italia includono The Offer, basata sull'esperienza del produttore premio Oscar® Albert S. Ruddy nella realizzazione del capolavoro Il Padrino di Francis Ford Coppola. La sopracitata Tulsa King, creata dal bravissimo Taylor Sheridan che ha scritto il ruolo principale pensando a Sylvester Stallone, un criminale appena uscito di prigione dopo 25 anni ed esiliato dai suoi partner di un tempo che si stabilisce a Tulsa, Oklahoma. Nuovamente con la firma di Sheridan, sarà disponibile 1883, l'attesissimo prequel di Yellowstone che segue la famiglia Dutton mentre intraprende un viaggio a ovest attraverso le Grandi Pianure, verso l'ultimo bastione dell'America selvaggia. E ancora 1923, sempre di Sheridan, con Helen Mirren e Harrison Ford nel più recente capitolo della storia delle origini di Yellowstone, che introduce una nuova generazione della famiglia Dutton ed esplora i primi anni del XX secolo. A questi si unirà HALO, una serie basata sull'iconico franchise Xbox che racconta un epico conflitto del 26° secolo tra l'umanità e una minaccia aliena nota come Covenant.

Naturalmente il vast catalogo di Paramount Pictures garantirà la presenza di tanti blockbuster estremamente noti, come le saghe di Mission: Impossible, Scream, Transformers, i recenti due adattamenti del videogame Sonic, Grease, la trilogia de Il Padrino, tanto per citarne alcuni, tra cui il recente campione di incassi Top Gun: Maverick che arriverà sulla piattaforma nel corso dell'anno. Inoltre, Paramount+ è la destinazione per i fan di "Star Trek" in Italia. La nuova piattaforma offre Star Trek: Discovery, che segue i viaggi della Flotta Stellare nelle loro missioni alla scoperta di nuovi mondi e nuove forme di vita, e un ufficiale della Flotta Stellare che deve imparare che per capire veramente tutto ciò che è alieno, bisogna prima capire se stessi; e Star Trek: Strange New Worlds, che si basa sugli anni in cui il Capitano Christopher Pike ha guidato il timone della U.S.S. Enterprise. La serie avrà come protagonisti i beniamini dei fan della seconda stagione di Discovery, Anson Mount nel ruolo del Capitano Christopher Pike, Rebecca Romijn nel ruolo di Number One e Ethan Peck nel ruolo dell'Ufficiale Scientifico Spock. La serie seguirà il Capitano Pike, l'Ufficiale Scientifico Spock e Number One negli anni precedenti all'imbarco del Capitano Kirk sull'U.S.S. Enterprise, mentre esplorano nuovi mondi nella galassia.

Per quanto riguarda i talenti italiani coinvolti, sono state annunciate le produzioni Francesco Il Cantico, esegesi di uno dei testi più iconici dedicati all'amore con nientemeno che Roberto Benigni e la nuova stagione di Vita da Carlo e non solo, che segna il ritorno di Carlo Verdone come regista e protagonista di questa serie. A seguire arriveranno:

Circeo: la serie prodotta da Cattleya in collaborazione con VIS, divisione internazionale degli studi Paramount, Paramount+ e RAI Fiction che ripercorre tutte le fasi del processo seguito al terribile caso di cronaca del 1975 che ha cambiato radicalmente la società italiana. Tratta da un'idea di Flaminia Gressi e da un soggetto di Flaminia Gressi e di Lisa Nur Sultan, la serie è scritta dalle due autrici insieme a Viola Rispoli e diretta da Andrea Molaioli. Oltre alle protagoniste Greta Scarano e Ambrosia Caldarelli , nel cast anche Pia Lanciotti, Adalgisa Manfrida ed Enrico Iannello tra gli altri.

la serie prodotta da Cattleya in collaborazione con VIS, divisione internazionale degli studi Paramount, Paramount+ e RAI Fiction che ripercorre tutte le fasi del processo seguito al terribile caso di cronaca del 1975 che ha cambiato radicalmente la società italiana. Tratta da un'idea di Flaminia Gressi e da un soggetto di Flaminia Gressi e di Lisa Nur Sultan, la serie è scritta dalle due autrici insieme a Viola Rispoli e diretta da Andrea Molaioli. Oltre alle protagoniste e , nel cast anche Pia Lanciotti, Adalgisa Manfrida ed Enrico Iannello tra gli altri. Miss Fallaci che debutterà nel 2023, la serie originale Paramount+ dedicata a una delle più controverse icone del giornalismo italiano e internazionale, Oriana Fallaci.

che debutterà nel 2023, la serie originale Paramount+ dedicata a una delle più controverse icone del giornalismo italiano e internazionale, Oriana Fallaci. Quattordici giorni: una produzione italiana originale Paramount+, diretta da Ivan Cotroneo e scritta da Cotroneo con Monica Rametta, in arrivo sulla piattaforma a fine settembre, che segue la storia di una coppia in crisi costretta a due settimane di clausura forzata, con protagonisti Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi. Quattordici giorni è prodotto da Indigo Film .

una produzione italiana originale Paramount+, diretta da Ivan Cotroneo e scritta da Cotroneo con Monica Rametta, in arrivo sulla piattaforma a fine settembre, che segue la storia di una coppia in crisi costretta a due settimane di clausura forzata, con protagonisti e Quattordici giorni è prodotto da . Corpo libero: una coproduzione di Indigo Film e Network Movie, in coproduzione con ZDFNeo, in collaborazione con Rai Fiction e Paramount+ e in associazione con All3Media International, che sarà disponibile da fine ottobre. Un avvincente teen-drama thriller ambientato nel mondo della ginnastica artistica, con protagonisti tra gli altri Antonia Truppo e Filippo Nigro. La serie, che segna l'esordio alla regia di fiction di Cosima Spender e Valerio Bonelli, è tratta dall'omonimo romanzo di Ilaria Bernardini e scritta con Chiara Barzini, Ludovica Rampoldi e Giordana Mari.

una coproduzione di Indigo Film e Network Movie, in coproduzione con ZDFNeo, in collaborazione con Rai Fiction e Paramount+ e in associazione con All3Media International, che sarà disponibile da fine ottobre. Un avvincente teen-drama thriller ambientato nel mondo della ginnastica artistica, con protagonisti tra gli altri Antonia Truppo e Filippo Nigro. La serie, che segna l'esordio alla regia di fiction di Cosima Spender e Valerio Bonelli, è tratta dall'omonimo romanzo di Ilaria Bernardini e scritta con Chiara Barzini, Ludovica Rampoldi e Giordana Mari. Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa , film prodotto da Indigo Film con Rai Cinema in collaborazione con Paramount+, uscirà in sala il 22 settembre distribuito da 01 Distribution e sarà poi disponibile da gennaio 2023 in esclusiva su Paramount+ , con protagonisti Elodie , al suo debutto da attrice, e Francesco Patanè . Acclamato alla 79ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, è tratto dall'omonimo romanzo di Carlo Bonini e Giuliano Foschini sulla mafia pugliese, in cui Elodie interpreta il ruolo di Marilena, moglie di uno dei boss locali, ma innamorata dell'erede della famiglia nemica. Accanto ai due protagonisti, nel cast anche Francesco Di Leva, Lidia Vitale, Giovanni Trombetta, Letizia Pia Cartolaro, Giovanni Anzaldo, Gianni Lillo, Brenno Placido, Tommaso Ragno con la partecipazione straordinaria di Michele Placido .

di , film prodotto da con in collaborazione con uscirà in sala il distribuito da e sarà poi disponibile da su , con protagonisti , al suo debutto da attrice, e . Acclamato alla 79ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, è tratto dall'omonimo romanzo di Carlo Bonini e Giuliano Foschini sulla mafia pugliese, in cui Elodie interpreta il ruolo di Marilena, moglie di uno dei boss locali, ma innamorata dell'erede della famiglia nemica. Accanto ai due protagonisti, nel cast anche Francesco Di Leva, Lidia Vitale, Giovanni Trombetta, Letizia Pia Cartolaro, Giovanni Anzaldo, Gianni Lillo, Brenno Placido, Tommaso Ragno con la partecipazione straordinaria di . Bosé: la serie TV che ritrarrà l'incredibile vita di un artista dalla personalità unica e fortemente riconoscibile: Miguel Bosè. La serie, composta da sei episodi, trasporterà gli spettatori in diversi momenti della carriera del cantautore, iniziata alla fine degli anni '70, svelando le storie che stanno dietro all'ispirazione, alla composizione e alla registrazione di alcune delle sue opere più iconiche, e come questo successo abbia influito sulla sua vita personale. La serie svelerà segreti sconosciuti, ci offrirà uno sguardo all'interno della sua cerchia di amici e mostrerà lo straordinario rapporto tra Miguel e i suoi genitori.

Si aggiungono a questi titoli le versioni italiane degli show unscripted, entrambe prodotte da Freemantle: la nuova stagione di EX ON THE BEACH ITALIA di MTV, con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser come conduttori e ARE YOU THE ONE ITALIA, la prima versione italiana dell'iconico dating show di MTV, con Luca Vezil alla sua prima conduzione.

Beavis and Butt-Head, duo animato tra i più iconici degli anni '90, sta per tornare con Beavis and Butt-head alla conquista dell'universo, una storia che attraversa tecnicamente due secoli e promette di essere in cima a tutte le future liste dei film di fantascienza più stupidi mai realizzati. La saga inizia quando Beavis e Butt-Head finiscono in un campo spaziale grazie alla "condanna creativa" di un giudice del tribunale minorile nel 1998. Dopo aver rovinato una missione, vengono abbandonati nello spazio e finiscono per attraversare un buco nero e riemergere sulla Terra nel 2022, solo per scoprire un mondo molto diverso. Prestano la loro voce due stand-up comedian e autori comici italiani d'eccezione: Edoardo Ferrario e Luca Ravenna.

South Park The Streaming Wars segue Cartman che si scontra con sua madre in una lotta di intenti, mentre si svolge un conflitto epico che minaccia l'esistenza stessa di South Park, mentre in South Park The Streaming Wars - Parte 2 la siccità ha portato la città di South Park sull'orlo del disastro. I film vedranno la partecipazione di Riccardo Zanotti ed Elio Biffi, membri del gruppo musicale Pinguini Tattici Nucleari, che daranno voce a diversi personaggi: Riccardo interpreterà un giornalista meteorologico nel primo episodio e l'attrice Gwyneth Paltrow nel secondo, mentre Elio, che dà voce a una guida nel primo episodio, presterà la voce al comico Larry David nel secondo film.

Paramount+: i contenuti per i bambini

Un'ampia varietà di contenuti per bambini e famiglie: sarà disponibile il revival della serie iCarly con l'attrice Miranda Cosgrove nel ruolo di Carly Shay, mentre lei e i suoi amici affrontano il lavoro, l'amore e la famiglia a vent'anni, oltre a Big Nate, una nuova serie animata incentrata su un bambino di prima media che ha un bisogno infinito di dimostrare al mondo la sua grandezza, il reboot dei Rugrats e I Fantagenitori: Ancora più fanta, una nuova serie che unisce live action e animazione, basata sulla storica serie animata di Nickelodeon.. A questi titoli si aggiunge la serie animata in computer grafica Star Trek: Prodigy, sviluppata dai vincitori dell'Emmy® Award Kevin e Dan Hageman ("Trollhunters" e "Ninjago"), la prima serie di "Star Trek" rivolta ad un pubblico più giovane e che segue un equipaggio eterogeneo di giovani alieni che devono capire come lavorare insieme mentre navigano in una galassia più grande, alla ricerca di un futuro migliore. Questi sei giovani emarginati non sanno nulla della nave che hanno requisito ma nel corso delle loro avventure insieme, ognuno di loro verrà introdotto alla Flotta Stellare e agli ideali che essa rappresenta. Paramount+ offrirà anche una libreria delle serie più amate dai bambini e dalle famiglie, come SpongeBob SquarePants, PAW Patrol e molte altre.