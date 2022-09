Tulsa King: Sylvester Stallone è un arrabbiatissimo gangster in esilio nel trailer della serie tv

News Serie TV

Tulsa King sarà disponibile in streaming su Paramount+, dal 15 settembre in arrivo anche in Italia.

Sylvester Stallone non è il tipo che se ne sta zitto e buono dopo essere stato demansionato e messo da parte. Certamente non nei panni di Dwight Manfredi, il suo personaggio in Tulsa King, la nuova serie tv dell'ideatore di Yellowstone Taylor Sheridan e dell'ideatore di Boardwalk Empire Terence Winter per Paramount+. In attesa del debutto il 13 novembre, il servizio streaming (dal 15 settembre disponibile anche in Italia) ne ha diffuso uno scoppiettante trailer.





Tulsa King: La trama e il resto del cast

Prima volta da protagonista in una serie tv per Stallone, Tulsa King racconta la storia di questo mafioso di New York anche conosciuto come Il Generale, il quale, appena uscito di prigione dopo 25 anni di reclusione, viene esiliato senza tante cerimonie dal suo capo, ritrovandosi a gestire un negozio a Tulsa, in Oklahoma. Rendendosi contro che la sua famiglia criminale potrebbe non avere a cuore i suoi interessi, Dwight mette insieme un gruppo di individui improbabili per aiutarlo a stabilire un nuovo impero criminale in un luogo che per lui assomiglia a un altro pianeta.

Il ricco cast della serie include tra gli altri Domenick Lombardozzi (Rosewood) nei panni di Charles 'Chickie' Invernizzi, il vicecapo e il leader de facto dell'omonima famiglia criminale; Vincent Piazza (Boardwalk Empire) di Vince Antonacci, lo scagnozzo di Chickie; Max Casella (La fantastica signora Maisel) di Armand Truisi, un ambizioso criminale che opera sotto il patrocinio della famiglia Invernizzi; Garrett Hedlund (Tron) di Mitch Keller, un tipo dell'Oklahoma, ex cavalcatore di tori, ritiratosi prematuramente dopo che gli infortuni lo hanno portato alla dipendenza; Martin Starr (Silicon Valley) di Bodhi, il beato proprietario di un dispensario di marijuana; Dana Delany (Body of Proof) di Margaret, la ricca e influente proprietaria di un enorme allevamento di cavali e di una riserva per animali; e Annabella Sciorra (I Soprano) di Joanne, la sorella più giovane di Dwight che vive a Brooklyn.