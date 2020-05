Out, la Pixar firma la prima animazione Disney con un protagonista gay su Disney+

News Streaming

E' la Pixar, in streaming su Disney+, a fare l'atteso passo avanti, con il cortometraggio Out, senza metafore: il protagonista umano è gay... ma è anche un cane?

Mentre il mondo dibatteva sull'omosessualità ancora non dichiarata di Elsa nella saga di Frozen, la Pixar ha realizzato la prima animazione sotto marchio Disney con un protagonista apertamente, indubitabilmente omosessuale: il cortometraggio Out, scritto e diretto da Steven Clay Hunter (veterano animatore della casa dai tempi di A Bug's Life), è appena stato reso disponibile in streaming su Disney+, nell'ambito del programma Sparkshorts. Qualcuno vedrà minacciose "agende", ma l' "agenda" Pixar con gli Sparkshorts consiste innanzitutto nel canalizzare le esperienze di vita dei suoi impiegati, senza troppi filtri: vi avevamo già parlato di Float, il corto Pixar sull'autismo.





In effetti Out vi si avvicina concettualmente: se in Float un padre si vergognava del figlio autistico, la cui condizione era metaforizzata poeticamente da un letterale fluttuare nell'aria, in Out un altro elemento fantastico fa da detonatore a una vergogna. Greg, che si prepara a un trasloco ma ha ancora paura di rivelare ai genitori di essere gay e di amare Manuel, riceve a sorpresa la visita di mamma e papà, ed è deciso a nascondere una foto romantica inequivocabile. Un'entità sovrannaturale provvederà a dargli il coraggio necessario, in un modo piuttosto folle, che coinvolge il suo cagnolino. Il corto è molto ironico e spiritoso, realizzato con un rendering non fotorealistico e pittorico, gettonato pure negli esperimenti tecnici dei colleghi ai Walt Disney Animation Studios con la serie Corto circuito (sempre su Disney+).

Mentre la casa madre concede un LeTont gay nel remake della Bella e la Bestia e medita ancora, mai ammettendolo, se portare Elsa al coming out nell'eventuale Frozen 3, la Pixar nel frattempo rompe il ghiaccio, senza se e senza ma.