Float, il toccante cortometraggio Pixar per la giornata mondiale sull'autismo è in streaming sul Disney+

Il corto Float di Bobby Rubio, dedicato all'autismo in chiave in parte metaforica, fa parte del programma di corti d'autore Sparkshorts della Pixar, disponibile sul Disney+.

Giovedì 2 aprile, in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo, potete farvi un favore e vedere il cortometraggio Float, in esclusiva in streaming sul Disney+, nell'ambito del programma Sparkshorts della Pixar. Il corto di Bobby Rubio, che vi ha condensato in chiave di metafora (ma nemmeno poi troppo) le esperienze avute con suo figlio, fa parte di due dei pacchetti di corti animati originali e autoriali realizzati dalla Pixar e dai Walt Disney Animation Studios (quelli dei secondi sono riuniti sotto l'altra etichetta "Corto Circuito"). Esperimenti di contenuti, di forma o semplici impellenti necessità di condivisione.

Float sembra rientrare in tutte e tre le categorie, raccontando di un babbo che realizza un dono del suo bambino: levitare a mezz'aria, cosa che tuttavia terrorizza chi lo circonda. Il babbo non è sulle prime affatto dalla parte del figlio, schierandosi con chi non ne accetta la diversità. A parte la finezza di una suggerita trascuratezza del papà (che non si rade più e ha capelli meno curati, notate), la grandezza tutta pixariana sta nel mantenersi in equilibrio tra la poesia visionaria totale e, come hanno saputo fare nei casi migliori, improvvisi sprazzi di spietata realtà, regolati sul climax: se infatti la narrazione metaforizza l'autismo nel potere del volo, l'urlo e la scenata al parco giochi non hanno nulla di fiabesco. Prassi per la casa di Emeryville: la fantasia ci accompagna nelle prove dell'esistenza, però non è sinonimo di immaturità o distacco dal reale. 6 minuti che rimangono, con doverosa dedica finale del regista a suo figlio, come se l'autobiografismo che si respira non fosse già abbastanza evidente e commosso.