Frozen 2, Elsa non sarà gay... forse in Frozen 3?

Secondo alcune voci, la Disney avrebbe meditato sul serio sulla cosa, ma avrebbe deciso che i tempi non sono ancora maturi.

Ricorderete che fino a poco tempo fa si era discusso molto della possibile omosessualità di Elsa in Frozen 2. La vicenda aveva diviso il pubblico, fino a fomentare persino dibattiti politici. Come noi di Comingsoon vi avevamo tuttavia già sottolineato, nessuno alla Disney aveva in via ufficiale mai dichiarato una cosa del genere. Si trattava di una voce, che a onor del vero la coregista Jennifer Lee in una conferenza stampa non smentì del tutto, apprezzando in via generale l'idea di un personaggio LBGT nel mondo Disney, sorvolando però sibillina, sostenendo che sarebbe stata Elsa "a dirle dove portarla".

Sempre muovendosi nel regno delle voci, il sito We Got This Covered ha potuto smentire che Elsa farà coming out in Frozen 2, seguito di uno dei più grandi successi di tutti i tempi nel mondo cartoon. Più precisamente, fonti non svelate avrebbero rivelato al sito che sì, l'idea di dar seguito a quella suggestione c'è effettivamente stata, ma i tempi non sono stati giudicati maturi per compiere un passo del genere. In linea di principio, la concretizzazione della vita sentimentale di Elsa sarebbe rimandata al futuro, in un - per ora probabile ma ufficialmente ipotetico - Frozen 3.