Netflix vuole intrecciare videogiochi e serie originali: "Cose interessanti e folli"

Alla luce della chiusura dello studio interno Team Blue, che era all'opera su un FPS tripla-A, Netflix ha voluto chiarire che non abbandona il settore dei videogiochi, ma cerca una sinergia più innovativa con la propria identità. A parlare è Alain Tascan, capo della divisione ludica del colosso dello streaming.

Quando si è saputo che Netflix ha stroncato il suo studio satellite Team Blue, impegnato sullo sviluppo di un videogioco in stile Call of Duty ad alto budget ("tripla-A", si dice in gergo), molti hanno pensato che questo settore dell'attività, inaugurato nel 2021, fosse destinato a essere ridimensionato, se non addirittura chiuso. Nella recente Game Developer Conference, il responsabile del settore videogiochi di Netflix, Alain Tascan, ha voluto spiegare cosa stia succedendo. L'idea è trovare il modo di distinguersi, non di inseguire la concorrenza dove il mercato è ormai sovraffollato. La sinergia con serie tv come Squid Game, Stranger Things e Bridgerton deve diventare fondamenale, anche dal punto di vista interattivo.

Per Netflix i videogiochi devono dare accesso ai mondi delle serie... e influenzarli!

No, Netflix non rinuncia ai videogiochi, anche se la Regina dello streaming è ben consapevole che non rappresentano la sostanza della sua azienda: ma proprio a quella sostanza dovrebbero rifarsi, per creare una sinergia non solo commerciale e di marketing, ma proprio di esperienza. Tascan ha voluto rassicurare tutti, dopo l'ultimo periodo di tagli e soprattutto la chiusura del Team Blue e del loro gioco: "L'ambizione di fare qualcosa di grande rimane, voglio dirlo molto chiaramente, perché qualcuno l'ha letto come un ridimensionamento: per niente. Era un team fantastico, talenti eccezionali che stavano facendo qualcosa di molto specifico che credo appartenga più al mondo console o PC, non alla nostra piattaforma. Dovviamo essere innovativi e fare cose diverse, se vogliamo avere successo".

Cosa intende Alain, ex Ubisoft, Electronic Arts ed Epic Games, quando usa il termine "innovativi"? Attualmente la stragrande maggioranza della produzione Netflix videoludica propone giochi di taglio mobile e casual basati sui loro marchi, come Squid Game Unleashed, ma proprio a questo proposito Tascan punta in alto: "Immaginate di guardare una cosa, poi entrate nel mondo del gioco: diciamo che rompete qualcosa, uccidete un personaggio, poi tornate a guardare l'episodio successivo e non ci sono tutte le cose che avete rotto. Trovate il mondo che avete rotto nel gioco o manca un personaggio perché l'avete ucciso, o gli avete fatto cambiare idea e ora si comporta in modo diverso. [...] Dobbiamo trovare mondi che attraggano le persone, che le spingano ad abitarli, per raccontare le loro storie. Bridgerton è uno, anche Stranger Things ha un sacco di potenziale. Credo anche One Piece. [...] Ma le tempistiche di lavorazione sono diverse, poi ci sarebbe la complessità della scrittura. Ecco perché dobbiamo ancora trovare persone che siano interessate a fare una cosa del genere, non tutte lo sono. E poi bisogna trovare un'idea che sposi una serie o un film con il gameplay, armoniosamente."