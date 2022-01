The Cuphead Show, il trailer della serie Netflix tratta dal videogioco di culto

News Serie TV

Si mostra finalmente con un trailer la serie animata The Cuphead Show! di Netflix, tratta dal grande successo videoludico indie Cuphead. Pronti a tornare negli anni Trenta, quando l'animazione dei fratelli Fleischer esplodeva nel grottesco?

Netflix ha finalmente diffuso il primo trailer della serie animata The Cuphead Show!, in arrivo il 18 febbraio, adattamento del videogioco indipendente Cuphead di Studio MDHR Entertainment Inc., che nel 2017 ha stupito l'industria con un omaggio sperticato all'animazione grottesca degli anni Trenta, quella targata fratelli Fleischer (Betty Boop, Braccio di Ferro). Forse la serie a occhio non avrà proprio la stessa morbidezza delle stupefacenti animazioni a mano libera del gioco, ma sembra difendersi bene...





The Cuphead Show, arriva la serie dal videogioco in stile cartoon

Da quel che si intuisce dal forsennato trailer, The Cuphead Show! seguirà come nel gioco le disavventure deliranti dei fratelli Cuphead e Mugman ("Testa di Tazza" e "Uomo Tazza"), che devono letteralmente giocarsi la propria anima col diavolo, all'interno di un infernale parco di divertimenti, abitato da esseri tanto buffi quanto disturbanti. I protagonisti sono definiti da Netflix rispettivamente come "impulsivo" e "facilmente influenzabile". Una combinazione fatale.

Cuphead uscì per Windows, Xbox One e Mac tra il 2017 e il 2018, per poi approdare anche su Playstation 4 e Nintendo Switch nel 2020: caratterizzato da un ritmo arcade frenetico e assai impegnativo, incentrato sullo scontro con giganteschi "boss", Cuphead fu diretto dai fratelli Chad e Jared Moldenhauer (naturalmente executive producer anche della serie), con una lavorazione molto lenta, cominciata nel 2010. La sua filologica ricerca estetica, tesa a riprodurre la saturazione del Technicolor dell'epoca e la fluidità "gommosa" di un'animazione a mano antirealistica, richiese tanto lavoro artistico e tecnico (senza nemmeno citare la colonna sonora jazz). Lavoro ripagato non solo con i prevedibili premi ai Game Awards, ma anche con un meritato riconoscimento per la miglior animazione di un personaggio in un videogioco ai più generali Annie Awards.

Studio MDHR Entertainment Inc. coproduce la serie, con Netflix Animation e il King Features Syndicate.