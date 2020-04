Netflix supera la Disney in borsa, è record per il colosso dello streaming

News Streaming

Ieri il record di Netflix a Wall Street: l'azienda vale 187 miliardi di dollari, contro i 186 attuali dell'intera Disney!

Alla fine quello che fino a due mesi fa sembrava impensabile è successo: Netflix ha superato la Disney nelle quotazioni di borsa a New York. Attenzione: non parliamo della concorrenza tra Netflix e Disney+, ci riferiamo alla Disney intera, con tutte le sue sussidiarie! Ieri a Wall Street le azioni del colosso dello streaming hanno chiuso a 426.75 dollari, superando quindi il record precedente di Netflix, quando si fermò a 418.97 nel luglio del 2018. Ciò porta il valore di mercato di Netflix a 187.3 miliardi di dollari contro gli attuali 186.6 miliardi della Casa del Topo. Qualcuno scommette persino che la singola azione di Netflix possa raggiungere i 490!

Chiaramente gli investitori nel settore dell'intrattenimento stanno puntando tutto sull'unica attività che non risenta dello stop da Covid-19, appunto lo streaming (anche se i set degli originali sono fermi, non dimentichiamolo). La Disney dal canto suo, come vi abbiamo detto più volte in queste ultime settimane, sta subendo pesanti perdite dalla chiusura dei suoi parchi a tema e dall'arresto dell'attività cinematografica. Non è un sorpasso colossale, il recupero dipenderà da quanto la Disney sarà in grado di riorganizzarsi alla riapertura, che si preannuncia però assai complessa per una major dalle attività così variegate. Leggi anche La Disney tra streaming e future uscite in sala medita sulle conseguenze dell'emergenza Leggi anche Disney, i dirigenti si tagliano o azzerano lo stipendio per la crisi del Coronavirus