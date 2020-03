Disney, i dirigenti si tagliano o azzerano lo stipendio per la crisi del Coronavirus

News Cinema

Potente o meno, la Disney risente del cinema bloccato e dei parchi a tema chiusi: presidenza e dirigenti si decurtano o cancellano gli stipendi.

Ora che l'emergenza Coronavirus ormai ha investito tutto il mondo e anche gli Stati Uniti, per la Disney vale il detto americano "The bigger they are the harder they fall" ("più son grossi, più rumore fanno quando cadono"): con lo stop all'attività cinematografica, in produzione ma anche distribuzione dei titoli già pronti, e con la chiusura dei parchi a tema sempre remunerativi, i dirigenti Disney hanno deciso di tagliarsi gli stipendi e dare il buon esempio. S'intende così che i sacrifici investiranno tutti i rami dell'azienda disneyana.

Nel caso di Bob Iger, l'uomo ufficialmente CEO dell'azienda dal 2006 (ufficiosamente da poco prima), in procinto in questi mesi di lasciare l'incarico al successore Bob Chapek, la decurtazione è per sua decisione totale, del 100%, allo scopo di "contribuire a farsi carico del fardello", come scritto in una mail trapelata online. Per quanto riguarda Chapek si parla di un taglio del 50%. Scendendo nella gerarchia, a partire dal 5 aprile, i vice presidenti delle varie divisioni rinunceranno al 20% del loro onorario, i senior vice presidents del 25% e gli executive vice presidents, insieme ad altre mansioni dirigenziali analoghe, lasceranno il 30%.

Antipatie a parte, la quantità di persone legata alla filiera multimediale della Disney è colossale, quindi c'è da sperare - non tanto per i dirigenti comunque non certo indigenti - che la crisi passi presto anche per loro. Come per noi tutti.