Netflix, i film a luglio 2022 in streaming: The Gray Man con Gosling ed Evans, Il mostro dei mari, Sotto il sole di Amalfi

News Streaming

A luglio 2022 su Netflix arrivano film originali come l'action The Gray Man con Ryan Gosling e Chris Evans, l'avventuroso film animato Il mostro dei mari e Sotto il sole di Amalfi. Per i cinefili c'è anche Tenet.

Concentrandoci sull'offerta di lungometraggi, cosa ci aspetta su Netflix Italia nel mese di luglio 2022? Evidenziamo alcune delle novità più importanti, tra produzioni originali Netflix e opere di terze parte ormai disponibili in SVOD.

Leggi anche Netflix, le Serie TV in streaming a luglio 2022

Netflix, i film originali disponibili a luglio 2022

Il piatto forte dei film originali Netflix di luglio 2022 è senz'altro The Gray Man, disponibile dal 22: è un action thriller interpretato da Ryan Gosling e Chris Evans, diretti dai registi degli ultimi Avengers, Anthony & Joe Russo. La storia racconta di un agente della CIA, Court Gentry (Ryan Gosling), che realizza l'esistenza di una taglia sulla sua testa, partita dal collega Lloyd Hansen (Chris Evans), un po' fuori di testa... Nel cast ci sono anche Ana de Armas e Billy Bob Thornton.



The Gray Man: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film Netflix - HD

Dall'8 luglio il regista ex-Disney Chris Williams presenta Il mostro dei mari, un epico riuscito film di animazione pieno di avventure sull'oceano, dove i mostri marini infestano le acque, mentre tre personaggi affrontano e guardano il problema da tre angolazioni diverse. Ben realizzato dalla Sony Pictures Imageworks.



Il Mostro dei Mari: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film Netflix - HD

Sotto il sole di Amalfi, dal 13 luglio, è una commedia corale italiana, seguito di Sotto il sole di Riccione: tornano vecchi e nuovi personaggi, portati sullo schermo da Isabella Ferrari, Luca Ward, Andrea Occhipinti, Raz Degan, Lorenzo Zurzolo, Luciano Martino, Davide Calgaro.

Da ciao ad addio (dal 6 luglio) è una commedia sentimentale tratta dall'omonimo romanzo di Jennifer E. Smith: poco prima di iniziare l'università, Claire ed Aidan decidono di lasciarsi, ma la sera prima della partenza ripercorrono la loro vita insieme...

Le relazioni pericolose, dall'8 luglio, è una rilettura in chiave contemporanea del celebre capolavoro della letteratura di Laclos. Discorso analogo per Persuasione (dal 15), che rilegge l'omonimo romanzo di Jane Austen.

Netflix, ecco i film di terze parti disponibili da luglio 2022

In attesa del sequel Glass Onion, che vedrà la luce proprio su Netflix entro la fine dell'anno, è tempo di ripassare chi sia il detective Benoit Blanc interpretato da Daniel Craig nell'originale Knives Out - Cena con delitto, già sulla piattaforma. Ha fatto poi discutere e continua a far discutere gli appassionati di enigmi cinematografici il virtuosistico Tenet di Christopher Nolan, con John David Washington e Robert Pattinson, disponibile dal 15 luglio: cosa succede se il normale scorrere del tempo in avanti viene sovvertito?



Tenet: Il Trailer Finale in Italiano del Film - HD

Sempre il 15 apparirà il grande successo di Spider-Man No Way Home, il più alto incasso post-Covid nonché l'apice della nuova saga di Spider-Man, interpretato da Tom Holland: si chiudono però qui le fila di più epoche, come chi ha visto il film ben sa.

Dal 29 luglio, infine, sarà visionabile Io c'è con Edoardo Leo, Margherita Buy e Giuseppe Battiston: è la storia del proprietario di un bed & breakfast che decide di trasformare l'attività in un luogo di culto, per accumulare denaro esentasse. Una commercialista e uno scrittore in disarmo lo aiutano a costruire una nuova religione.