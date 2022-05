Netflix, i film a giugno 2022 in streaming: in arrivo storie con Chris Hemsworth, Elsa Pataky e Adam Sandler

News Streaming

Su Netflix a giugno 2022 in arrivo tra i film originali Spiderhead con Chris Hemsworth, Interceptor con Elsa Pataky e Hustle, commedia sportiva con Adam Sandler.

Cosa ci aspetta su Netflix Italia nel mese di giugno 2022? Passando in rassegna i film in streaming dal 1° del mese sul servizio fino alla fine di giugno, evidenziamo alcune novità, concentrandoci in questo caso sull'offerta dei lungometraggi. Leggi anche Netflix, le Serie TV in streaming a giugno 2022

Netflix, i film originali disponibili a giugno 2022

In ordine di uscita, il primo originale Netflix del mese è Interceptor, disponibile dal 3 giugno: si tratta di un action nel quale Elsa Pataky è un capitano dell'esercito, allontanata ingiustamente dal Pentagono e al comando di una base missilistica in mezzo al Pacifico. Si ritroverà da sola a gestire un attacco coordinato alla sua base, con pochissimo tempo a disposizione.



Interceptor: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film Netflix - HD

L'8 giugno Adam Sandler è un talent scout del basket in Hustle, dove si organizza per presentare all'NBA un giocatore di grande talento ma difficile da gestire: non chiede l'approvazione di nessuno, e tutti e due avranno qualcosa da dimostrare...

La ira de Dios, dal 15 giugno, è un giallo horror in cui una donna vede morire inspiegabilmente molti membri della sua famiglia: il suo capo, un romanziere difficile da decifrare, sembra sapere molte cose. Riuscirà la nostra protagonista a salvare sua sorella?

Spiderhead, dal 17 giugno, vede Chris Hemsworth nei panni di Steve Abnesti, uno scienziato folle che ha creato Aracnotesta, un carcere speciale senza celle e secondini, dove i detenuti possono sottoporsi a un programma sperimentale per una pena ridotta. Il programma comprende il controllo delle persone tramite un dispositivo che agisce sulla personalità, persino migliorando chi lo accetti. Due detenuti, Jeff (Miles Teller) e Lizzy (Jurnee Smollett), capiscono però che c'è qualcosa di molto sinistro dietro la faccenda. Scrivono i Rhett Reese & Paul Wernick di Deadpool, dirige il Joseph Kosinski di Top Gun: Maverick.



Spiderhead: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film Netflix - HD

È un regista straniero, Brandon Camp, a dirigere Love & Gelato, una produzione tutta italiana su Lina, una ragazza americana che a Roma, per una promessa fatta a sua madre, va alla ricerca di se stessa e delle sue radici. Dal 22 giugno. È una storia al femminile anche Beauty (dal 24), dove una donna nera di gran talento lotta per non perdere la propria identità nel mondo dello spettacolo.

Sempre il 24 giugno sarà disponibile The Man from Toronto, una commedia con Woody Harrelson e Kevin Hart, dove uno scambio di identità mette nei guai un consulente fallito, creduto il pericolosissimo killer col quale si trova a condividere una casa vacanze.

Netflix, i film di terze parti disponibili a giugno 2022

Uno dei due principali film di terze parti da segnalare su Netflix a giugno è Odio l'estate, disponibile dal 1°: diretto da Massimo Venier, è l'ultimo film visto al cinema di Aldo, Giovanni e Giacomo, tre uomini diversissimi con famiglie altrettanto diverse, tutti sotto lo stesso tetto per le vacanze. Riusciranno ad andare d'accordo?



Odio l'estate: Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD