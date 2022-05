Netflix, le Serie TV in streaming a giugno 2022

News Serie TV

Da non perdere questo mese la stagione finale di Peaky Blinders, il ritorno di The Umbrella Academy e il remake coreano de La casa di carta.

Anche su Netflix inizia a fare caldo. Molto caldo. Dopo Stranger Things con i primi sette episodi della stagione 4, a giugno la tabella di marcia del servizio streaming prevede altri due attesissimi ritorni tra le Serie TV: la stagione finale del crime drama britannico Peaky Blinders e la stagione 3 della serie supereroistica The Umbrella Academy. Nella prima, la storia riparte dal punto in cui si era interrotta: il fallito tentativo di omicidio del leader politico fascista Oswald Mosley da parte di Tommy Shelby. "C'è un ultimo accordo da fare. Poi noi Peaky Blinders riposeremo", dice quest'ultimo nel trailer ufficiale della sesta stagione. Nella seconda, sono diverse le novità in serbo per i fan. Intanto arriva la Sparrow Academy, membri di una nuova accademia geniali, eleganti e affettuosi come degli iceberg. E poi la transizione di Vanya Hargreeves, dopo il coming out come persona transgender non-binaria del suo interprete Elliot Page.

The Umbrella Academy 3: Trailer ITA: The Umbrella Academy 3: Il trailer ufficiale italiano della serie Netflix - HD

Ed è solo l'inizio. Dopo il successo internazionale de La casa di carta, conclusasi lo scorso dicembre, arriva l'adattamento coreano La casa di carta: Corea, con Yoo Ji-Tae nei panni del Professore, una mente geniale che aiutata dai suoi talentosi criminali cerca di portare a termine un'ambiziosa rapina in una penisola coreana che sta per riunirsi pacificamente dopo quasi 80 anni di divisione. Da non perdere anche Man Vs Bee, comedy con il celebre attore e comico inglese Rowan Atkinson nei panni di Trevor, un uomo irrimediabilmente goffo che trova lavoro come custode in una grande e lussuosa casa, piena zeppa di oggetti di valore che lui, ovviamente, devasterà nel vano tentativo di liberarsi di... un'ape. Segnaliamo inoltre il teen drama vampiresco First Kill, incentrato su una vampira adolescente la quale finisce con l'innamorarsi della sua prima vittima, una coetanea cacciatrice; e il ritorno dell'apprezzato drama politico danese Borgen con il revival Borgen: Potere e gloria, con Sidse Babett Knudsen di nuovo nel ruolo di Birgitte Nyborg, ora Ministro degli Affari Esteri.

La casa di carta - Corea: Nuovo Teaser Trailer: La casa di carta - Corea: Nuovo Teaser Trailer Italiano - HD

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Netflix, le Serie TV in streaming a giugno 2022

Serie TV in prima visione

Borgen: Potere e gloria , Stagione 1 (2 giugno)

, Stagione 1 (2 giugno) Ambizione , Stagione 1 (3 giugno)

, Stagione 1 (3 giugno) Due estati , Stagione 1 (3 giugno)

, Stagione 1 (3 giugno) Green Mothers' Club , Stagione 1 (3 giugno)

, Stagione 1 (3 giugno) Madre perfetta , Stagione 1 (3 giugno)

, Stagione 1 (3 giugno) Surviving Summer , Stagione 1 (3 giugno)

, Stagione 1 (3 giugno) Il diario della mia libertà , Stagione 1 (6 giugno)

, Stagione 1 (6 giugno) Sarò mamma , Stagione 1 (8 giugno)

, Stagione 1 (8 giugno) First Kill , Stagione 1 (10 giugno)

, Stagione 1 (10 giugno) Peaky Blinders , Stagione 6 (10 giugno)

, Stagione 6 (10 giugno) Privacy , Stagione 1 (10 giugno)

, Stagione 1 (10 giugno) Condominio Maldivas , Stagione 1 (15 giugno)

, Stagione 1 (15 giugno) God's Favorite Idiot , Stagione 1 (15 giugno)

, Stagione 1 (15 giugno) Love & Anarchy , Stagione 2 (16 giugno)

, Stagione 2 (16 giugno) La guerra dei vicini , Stagione 2 (17 giugno)

, Stagione 2 (17 giugno) She , Stagione 2 (17 giugno)

, Stagione 2 (17 giugno) You Don't Know Me , Stagione 1 (17 giugno)

, Stagione 1 (17 giugno) The Umbrella Academy , Stagione 3 (22 giugno)

, Stagione 3 (22 giugno) La casa di carta: Corea , Stagione 1 (24 giugno)

, Stagione 1 (24 giugno) Man Vs Bee , Stagione 1 (24 giugno)

, Stagione 1 (24 giugno) The Upshaws, Stagione 2 Parte 1 (29 giugno)

Altre Serie TV

Mare fuori, Stagioni 1-2 (10 giugno)

Anime

SPRIGGAN , Stagione 1 (18 giugno)

, Stagione 1 (18 giugno) Bastard!!, Stagione 1 (30 giugno)

Docuserie e Intrattenimento

L'enigma di Eirik Jensen: Poliziotto o criminale? , Stagione 1 (3 giugno)

, Stagione 1 (3 giugno) Keep Sweet: Pregare e obbedire (8 giugno)

(8 giugno) La rete delle illusioni: Delitti, bugie e Internet , Stagione 1 (15 giugno)

, Stagione 1 (15 giugno) Verso il futuro , Stagione 1 (21 giugno)

, Stagione 1 (21 giugno) Le vite nascoste dei nostri animali, Stagione 1 (22 giugno)

Per i più piccoli

Action Pack , Stagione 2 (6 giugno)

, Stagione 2 (6 giugno) Dead End: Paranormal Park , Stagione 1 (16 giugno)

, Stagione 1 (16 giugno) Il mondo di Karma: Video musicali , Volume 2 (16 giugno)

, Volume 2 (16 giugno) Angry Birds: Summer Madness , Stagione 2 (24 giugno)

, Stagione 2 (24 giugno) Chip and Potato, La vacanza di Chip (27 giugno)

Proseguono