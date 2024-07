Netflix e Amazon finanziatori della metà dei contenuti streaming mondiali

News Streaming

Secondo una ricerca di Ampere Analysis, Netflix e Amazon non hanno rivali negli investimenti originali per le piattaforme, si tratti di serie, film o intrattenimento. E c'è una specifica espansione geografica in atto.

Non siamo più in tempi di pandemia, ergo lo streaming non è più la terra promessa dell'audiovisivo a prescindere, tuttavia rimane una delle colonne dell'intrattenimento mondiale: secondo un'indagine di Ampere Analysis, ci sono due colossi del settore a capo di poco più della metà dei contenuti prodotti per le piattaforme, con gli altri a inseguire la loro espansione. Si tratta di Netflix e Amazon (per Prime Video): di quali numeri parliamo, ma soprattutto qual è la direzione di questa espansione? Leggi anche Rebel Moon, una data per le Director's Cut su Netflix, con nuovi titoli

Amazon e Netflix producono la metà dei contenuti originali streaming