Mediaset Infinity, le novità di aprile in streaming, più il cinema di Infinity+, lo sport e non solo

Ad aprile Mediaset Infinity offre gratis in streaming, tra gli altri, la nuova stagione di L'isola dei famosi, mentre sul fronte cinema su Infinity+ c'è Cry Macho e su Starzplay arriva la Julia Roberts di Gaslit. Disponibili anche le partite di UEFA Champions League.

Cosa ci aspetta nell'aprile 2022 su Mediaset Infinity? Dividendo l'offerta tra programmi disponibili gratuitamente in streaming sulla piattaforma, e quelli su abbonamento mensile tramite Infinity+, canali tematici e sport (tra cui le partite di UEFA Champions League), esploriamo le novità in arrivo nella grande famiglia Mediaset on demand.

Mediaset Infinity, l'offerta gratuita di aprile

Tra i programmi tv disponibili gratuitamente sulla piattaforma Mediaset Infinity ad aprile 2022, segnaliamo il prosieguo di La pupa e il secchione show, dove una giuria composta Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge giudica volti dello star system nostrano, rigorosamente divisi tra Pupe e Pupi, Secchioni e Secchione. Alla trasmissione è abbinato ogni martedì alle 20:30, solo su Mediaset Infinity, il Pupa Party con Dayane Mello e Andrea Dianetti, che commentano questa nuova edizione.

C'è una partenza illustre, L'isola dei famosi, condotto ancora una volta da Ilary Blasi e dall'inviato Alvin, direttamente in Honduras, con Nicola Savino e Vladimir Luxuria a commentare in studio le vicissitudini dei nuovi naufraghi. Come per l'altro citato programma, in esclusiva su Mediaset Infinity ogni lunedì e giovedì è previsto l'Isola Party, in cui Ignazio Moser e Valentina Barbieri commentano in diretta quanto accade nel reality.

Prosegue naturalmente nel frattempo il serale di Amici 21 di Maria De Filippi, mentre Ultima Fermata, con voce narrante di Simona Ventura, racconta storie di coppie arrivate a una svolta: lasciarsi o appianare le proprie divergenze.

Cinema su Infinity +, MGM e Midnight Factory

Per quanto riguarda l'offerta di cinema nelle sezioni a pagamento, su Infinity+ sarà disponibile in Premiere Cry Macho - Ritorno a casa di e con Clint Eastwood, dal 14 al 21 aprile. "Premiere" indica un lungometraggio che normalmente sarebbe disponibile solo a noleggio, ma che è visionabile da tutti gli abbonati nel periodo indicato. Il film racconta di un ex cowboy da rodeo in difficoltà economiche, che per saldare un debito accetta di trasportare il figlio del suo ex capo dal Messico agli Usa.

Sul canale MGM - Metro-Goldwyn-Mayer troviamo invece Creed, il grande ritorno di Rocky Balboa alias Sylvester Stallone, impegnato ad allenare il figlio di Apollo Creed, Adonis (Michael B. Jordan).

Gli appassionati di horror conoscono già la sezione Midnight Factory, che dà accesso alle più importanti produzioni horror internazionali: dal 14 aprile tocca al taiwanese The Sadness, nel quale una pandemia altera la mente delle persone e le spinge fino al delirio. È l'inizio di un un incubo.

Sport e serie TV, la storia di Filippo Inzaghi e Gaslit con Julia Roberts

Juventus TV dal 15 aprile presenta Storia - Filippo Inzaghi, storia del bomber che con la maglia bianconera ha segnato in quattro anni 89 gol su 165 presenze, guadagnandosi l'appellativo di SuperPippo.

A suo modo è super anche Julia Roberts, protagonista con Sean Penn della serie Gaslit, disponibile dal 24 aprile su STARZPLAY: rilettura del Watergate, narra di Martha Mitchell, moglie del procuratore generale del Presidente Nixon, John. Fu lei l'iniziatrice dello scandalo che travolse Nixon e costrinse suo marito a scegliere tra la consorte e la fedeltà al Presidente.

Mediaset Infinity, intrattenimento per bambini e reality tv per adulti nell'aprile 2022

Ad aprile 2022 gli spettatori più piccoli potranno vedere su Moonbug Kids dieci nuovi episodi della serie KiiYii, una collezione di filastrocche e canzoni per bambini, veicolo per attività didattiche.

Su Crime+Investigation Play ci sono già otto nuovi episodi di Sopravvissuti - All'ultimo minuto, un'indagine e una ricostruzioni di momenti drammatici vissuti da chi ha rischiato la vita, ma può ora raccontarlo, con video che documentano le terribili avventure.

Su History Play l'ottava stagione di Oak Island e il tesoro maledetto segue i fratelli Lagina mentre proseguono nella loro ricerca del tesoro nascosto di Oak Island, nonostante i rallentamenti dovuti alla pandemia.

Il canale Blaze Play presenta invece la seconda stagione di The UnXplained, una serie che si propone di indagare dietro a fenomeni che la scienza non riesce a spiegare: anfitrione di questo viaggio è, coerentemente, il mitico William Shatner.