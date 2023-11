Mediaset Infinity, a novembre 2023 in streaming: Supergirl, Ciao Darwin 9 e la Champions League

News Streaming

Nel novembre 2023 Mediaset Infinity offre gratis la nuova stagione di Supergirl, la nona edizione di Ciao Darwin con Paolo Bonolis, mentre prosegue la Champions League e gli abbonati a Infinity+ godranno come sempre delle Premiere cinematografiche settimanali.

Nell'ottobre 2023 la piattaforma Mediaset Infinity non manca di offire in streaming una gran quantità di contenuti gratuiti, tra film, serie tv e programmi visionabili anche in tv su Italia 1 o Canale 5. Si affianca a questa offerta gratuita quella dei canali tematici su abbonamento, con l'ammiraglia Infinity+ a guidare le proposte nel cinema (fino al 4K), delle serie e nello sport, arricchite dalle Premiere settimanali di film molto recenti. Altri canali tematici sono Midnight Factory (dedicato all'horror), MGM+, Moonbug Kids, Crime+Investigation Play, Juventus TV e History Play.

Mediaset Infinity, l'offerta gratuita del novembre 2023

Dal 3 novembre parte in esclusiva su Mediaset Infinity, con due nuovi episodi disponibili ogni venerdì, il dramma spagnolo Escándalo - Storia di un'ossessione, sulla storia d'amore proibita tra un adolescente e una donna matura. Protagonisti Alexandra Jiménez e Fernando Líndez.

Dal 30 ottobre è già su Mediaset Infinity (e anche su 20) la sesta e ultima stagione targata DC Comics di Supergirl, che si trova forse a dover sacrificare se stessa per sconfiggere il terribile nemico Lex.

In prima serata su Canale 5 a novembre, e naturalmente su Mediaset Infinity, proseguirà inoltre Terra Amara, la serie turca basata sulle storie della famiglia Yaman.

Se poi avete gusto vintage per la fiction italiana, vi segnaliamo che su Mediaset Infinity tornano le prime cinque stagioni complete (2006-2014) dei Cesaroni: siete pronti a rivivere le vicissitudini familiari e sentimentali di Giulio, Lucia, Marco, Eva, Rudy, Alice e Mimmo?

Chi ama il giallo apprezzerà le prime due stagioni complete, solo su Mediaset Infinity, di Buried Truth: si racconta del milionario Karim Al-Baroudi, che costruisce un resort di lusso a Oberwies. Quando la figlia del magnate scompare, Rosa Wilder e l'agente Kägi devono indagare per ritrovarla, scoprendo però un oscuro segreto del villaggio.

Ogni domenica Mediaset Infinity proporrà infine due episodi del superclassico Lady Oscar, vero culto degli anni Ottanta, nella sezione Animazione Made in Japan, da poco inaugurata. Ancora oggi la storia della rivoluzionaria eroina, alla corte piena di intrighi della giovane Maria Antonietta, non manca di affascinare.

Se amate il grande schermo, a questo giro vi attende l'adrenalina: la Rassegna Cinema - Corse contro il tempo presenta film d'azione ad adrenalina garantita, come In Time con Justin Timberlake e Amanda Seyfried, dove le persone sono geneticamente programmate per vivere fino a 25 anni, e Deepwater - Inferno sull’Oceano, disaster movie interpretato da Mark Wahlberg.

In zona trasmissioni, Gerry Scotti tornerà a condurre Io Canto Generation, dove sei squadre e ventiquattro ragazzi metteranno alla prova il loro talento, giudicati da Michelle Hunziker, Claudio Amendola, Orietta Berti e Al Bano. I capisquadra venderanno cara la pelle, perché sono Iva Zanicchi, Fausto Leali, Mietta, Anna Tatangelo, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta.

Sempre a novembre, tra Canale 5 e Mediaset Infinity, un grande ritorno con Paolo Bonolis e Luca Laurenti: Ciao Darwin 9 non risparmierà ai suoi concorrenti macchine del tempo, prove di coraggio e sfide improbabili, nel nome della risata.

Inside, programma targato Iene, si occuperà invece di approfondire alcune delle inchieste più seguite e discusse del loro lavoro d'inchiesta.

Il calcio è ovviamente uno dei contenuti più gettonati su Mediaset Infinity: parliamo dei sedicesimi di Coppa Italia 2023/2024, con i match di Torino, Udinese, Hellas Verona, Genoa e le altre squadre. Da non perdere l'appuntamento con Coppa Italia Live, con highlights, gol e commenti, condotti da Monica Bertini.

Riguardo alla Champions League 2023/2024, la quarta e quinta giornata dei gironi prevede le gare con Inter, Milan, Napoli e Lazio. Su Canale 5 e Mediaset Infinity, martedi 7 e 28 novembre, i rossoneri sfidano a San Siro il Paris Saint-Germain e il Borussia Dortmund. Su Mediaset Infinity e Infinity+ (martedì 7 novembre alle ore 21.00 Lazio - Feyenoord, mercoledì 8 novembre alle 18.45 Napoli - Union Berlino) trovate poi tutte le altre partite del martedì e le migliori sette del mercoledì: Champions League Live, a seguire, offre highlights, gol e commenti sui vari match, per la conduzione di Alberto Brandi e Benedetta Radaelli.

Le premiere di novembre 2023 su Infinity+

Cosa significa "Premiere"? Per finestre di sette giorni gli abbonati al canale Infinity+ di Mediaset Infinity possono guardare film molto recenti senza pagare i costi aggiuntivi di noleggio. Il mese di novembre presenta The Flash (dal 3 al 9), Il mammone (dal 10 al 16), Shark 2: L'abisso (dal 17 al 23) e Natale a 8 bit (dal 24 al 30).