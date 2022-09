Me Contro Te - Persi nel tempo, su Infinity+ in Premiere il terzo film del duetto

News Streaming

In streaming su Mediaset Infinity+, in Premiere per una settimana senza costi aggiuntivi fino al 15 settembre (quindi incluso nella sottoscrizione mensile al canale della piattaforma), c'è Me Contro Te - Il film: Persi nel tempo. Si tratta della terza avventura fiabesca del duetto Luì e Sofì, YouTuber da milioni di follower, che erano sbarcati al cinema nel 2020 con Me Contro Te - Il film: La vendetta del Signor S, seguito nel 2021 da Me Contro Te - Il film: Il mistero della scuola incantata. Guarda Me Contro Te - ll film: Persi nel tempo su Mediaset Infinity

Me Contro Te - Persi nel tempo, la trama della terza avventura di Luì e Sofì

In Me Contro Te - Il film: Persi nel tempo, Luì sta per ottenere il diploma di scienziato, con l'aiuto di Sofì e del suo amico Pongo, ex-aiutante del temibile Signor S. Proprio quest'ultimo però, con la complicità di Perfidia, fa irruzione nell'accademia rubando alcuni oggetti magici, tra cui una clessidra che finisce per mandare buoni e cattivi indietro nel tempo. Avversari diventeranno giocoforza complici e amici, per riuscire a sopravvivere nell'Antico Egitto, dove la regina Viperiana sembra anche lei molto interessata agli oggetti dai magici poteri. Fra mille trappole e disavventure, riusciranno tutti a tornare a casa?



