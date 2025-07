Magic the Gathering, il documentario sul gioco, da agosto in streaming

News Streaming

All'inizio di agosto arriverà in streaming il documentario Igniting The Spark – The Story of Magic: The Gathering, un documentario dedicato al fenomeno del gioco di carte collezionabili che ormai ha più di trent'anni. In Italia è noto anche come Magic: L'Adunanza.

Qualche tempo fa vi avevamo già comunicato che sono in preparazione opere di fiction, tra cinema e serie tv, dedicate al mondo del gioco di carte collezionabili Magic: L'adunanza, o Magic: The Gathering se lo identificate col titolo originale. Adesso leggiamo dell'arrivo di un documentario sul fenomeno che ormai dura da oltre trent'anni: il lungometraggio dal titolo Igniting The Spark - The Story of Magic: The Gathering sarà disponibile in streaming a inizio agosto, con una proiezione ufficiale poco prima. Leggi anche Magic the Gathering, il gioco di carte diventa un film e una serie tv

Igniting The Spark - The Story of Magic: The Gathering, il documentario su Magic: L'adunanza

Il 2 agosto il documentario Igniting The Spark - The Story of Magic: The Gathering avrà la sua anteprima ufficiale alla Gen Con di Indianapolis, pochi giorni prima che venga reso disponibile dal 5 agosto su Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube e Google Play, almeno negli States (attendiamo conferme per l'Italia, ma la pubblicazione dovrebbe essere mondiale). Si tratta di un film che racconta la genesi e il fenomeno del gioco di carte collezionabili noto da noi anche come Magic: L'adunanza, creato nel 1993 da Richard Garfield e pubblicato dalla Wizards of the Coast. Merita di certo un approfondimento, perché è stato il primo gioco della storia impostato in questa maniera. Il documentario si avvale di riprese d'archivio e interviste esclusive a collezionisti, giocatori, cosplayer e via discorrendo, con in primis il coinvolgimento naturalmente di Garfield e di Peder Adkison, il fondatore di Wizards of the Coast. Come ha fatto un'idea artigianale e creativa a diventare una proprietà intellettuale che vale miliardi, raggiungendo milioni di appasionati giocatori e giocatrici, portando milioni di dollari nelle casse della Hasbro?

Dirigono il film Brian Stillman & Kelley Slagle, che per la Nacelle Company, etichetta dietro a questo progetto, avevano già firmato l'analogo documentario Eye of the Beholder: The Art of Dungeons & Dragons, dedicato al celeberrimo gioco di ruolo di Gary Gygax e Dave Arneson (più anziano: classe 1974).