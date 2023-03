LOL 3 - Chi ride è fuori: la nostra videointervista a Maccio Capatonda, Brenda Lodigiani e Herbert Ballerina

News Streaming

Il 9 marzo torna su Prime Video la sfida comica di LOL: Chi ride è fuori e per l'occasione abbiamo incontrato Brenda Lodigiani, Herbert Ballerina e il suo storico partner e vincitore della scorsa edizione Maccio Capatonda, che torna in veste di special guest e arma segreta della risata.

Ognuno ha le sue preferenze in fatto di comicità: c'è chi ride al nonsense, chi di fronte a un travestimento buffo, chi davanti a qualche gag fisica e chi si scompiscia con le barzellette. Forse per questo LOL - Chi ride è fuori, il format originale Prime Video, ha avuto tanto successo in tutto il mondo: perché nel tentativo di farsi ridere a vicenda, i concorrenti ricorrono a qualsiasi mezzo, anche se l'edizione italiana (a parer nostro la migliore, e non solo per campanilismo), è quella più garbata e meno volgare. Cresce dunque la curiosità per questa terza stagione, dove dal 9 marzo (per finire il 16 marzo con le ultime due puntate) vedremo impegnati 10 dei nostri migliori comici/comiche. Nella presentazione alla stampa noi ne abbiamo intervistati due, più una guest star molto speciale.



Guarda subito LOL 3 - Chi ride è fuori su Prime Video

LOL 3: La nostra videointervista a due nuovi concorrenti e al disturbatore della stagione

L'anno scorso, proprio all'ultimo, l'impassibile e spassoso Maccio Capatonda la spuntò in una gara faticosissima. Il campione torna come ospite speciale, o meglio come arma segreta per far ridere a tradimento i concorrenti. Abbiamo chiesto ad Herbert Ballerina se lui ormai non sia tarato di fronte agli exploit di Maccio, ed entrambi ci hanno subito dato un esempio della loro sintonia (audio al massimo, please). Si è poi parlato delle varie versione di LOL e, anche con l'attrice, conduttrice e imitatrice Brenda Lodigiani, di qual è la cosa che manda più in crisi quando per tanto tempo ti sei sforzato di non ridere.