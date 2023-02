LOL 3: Chi ride è fuori - Ecco il trailer della nuova stagione in arrivo su Prime Video

News Streaming

La terza stagione del comedy show Original italiano sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 9 marzo. Ecco intanto il trailer e il poster ufficiali di LOL 3!

Prime Video ha svelato oggi il trailer e il poster della terza stagione di LOL: Chi ride è fuori, il comedy show Original italiano dei record prodotto in Italia disponibile in esclusiva dal 9 marzo su Prime Video.





LOL 3: Chi ride è fuori, chi sono i comici concorrenti della nuova stagione?

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, LOL: Chi ride è fuori torna con alcuni tra i più importanti comici italiani e le nuove leve della comicità: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. I concorrenti proveranno a rimanere seri per sei ore consecutive, cercando contemporaneamente, di far ridere i loro avversari per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto dal vincitore. Ad osservare l’esilarante gara comica dalla control room, torna nelle vesti di arbitro e conduttore, Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano. Ma non è tutto. In questa nuova edizione ci sarà anche Maccio Capatonda, vincitore della seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori, che sarà il disturbatore ufficiale dello show e avrà il compito di indurre alla risata.







La terza stagione del comedy show in sei episodi LOL: Chi ride è fuori è prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, sarà disponibile dal 9 marzo su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. I primi quattro episodi saranno disponibili in streaming da subito e gli ultimi due dal 16 marzo, con il gran finale.