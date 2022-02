LOL 2: Il fuoriclasse Corrado Guzzanti ci parla della sua partecipazione allo show comico

News Streaming

Se LOL è stato lo show comico che ha sorpreso tutti la scorsa stagione, con un successo senza precedenti per Prime Video, Corrago Guzzanti è il fuoriclasse che potrebbe permettere al programma di bissare. Ce ne parla insieme a Maria Di Biase e Gianmarco Pozzoli.

Ride bene chi ride ultimo, una volta che tutti i rivali sono stati eliminati. LOL chi ride è fuori torna con una seconda stagione non facile, dopo il dirompente successo durante la pandemia della prima. Tomentoni, risate, Lillo e Frank Matano, che torneranno rispettivamente come incursore e co-conduttore con Fedez, mentre fra i concorrenti c'è anche un idolo e fuoriclasse assoluto della commedia come Corrado Guzzanti.

Abbiamo incontrato proprio lui, in primo piano con molti dei suoi personaggi classici e di culto. In questa video intervista ci parla della sua esperienza a LOL 2, dal 24 febbraio su Prime Video con i primi quattro episodi, mentre gli ultimi due saranno disponibili dal 3 marzo. Insieme a lui altri due concorrenti: Maria Di Biase e Gianmarco Pozzoli.