LOL 2 - Chi ride è fuori: data uscita, cast completo e concorrenti della nuova stagione

Dopo lo straordinario successo della prima stagione, arriva il 24 febbraio su Prime Video la seconda stagione dello show LOL - Chi ride è fuori. Ecco il cast completo e tutto quello che c'è da sapere su LOL 2.

Dopo lo straordinario successo della prima stagione divenuta velocemente il titolo più visto di sempre su Prime Video in Italia, LOL: Chi ride è fuori torna per una nuova, sorprendente stagione con l'esilarante sfida a colpi di battute fra i dieci professionisti della risata impegnati nello strenuo tentativo di strappare un sorriso agli altri partecipanti senza mai piegarsi alla comicità degli avversari, ciascuno con il proprio stile comico: dalla stand-up, all'improvvisazione, fino alla commedia fisica e a tanto altro, in una lotta all'ultimo sketch e colpi di battute.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su LOL 2 - Chi ride è fuori, la nuova stagione del comedy show prodotto da EndemolShow Italia e diretto da Alessio Pollacci.





LOL 2: quando inizia, dove vederlo, quante sono le puntate della nuova stagione?

La seconda stagione di Lol - Chi ride è fuori debutterà il 24 febbraio 2022 in esclusiva streaming su Prime Video, la piattaforma on demand di Amazon. Gli episodi totali di Lol 2 sono 6, della durata di 30 minuti ciasuno. I primi 4 episodi della nuova stagione saranno disponibili da subito, il 24 febbraio, le ultime due puntate di Lol 2, con il gran finale che rivelerà il vincitore, arriveranno su Prime Video il 3 marzo.

LOL - Chi ride è fuori: chi sono i concorrenti della seconda stagione?

Ecco chi sono i 10 concorrenti del cast di Lol 2 che si sfideranno a colpi di gag: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. Chi riuscirà a non cedere alla risata per tutte le sei ore, si aggiudicherà il premio di 100 mila euro, che sarà devoluto a un ente benefico di sua scelta.

Chi sono i conduttori di LOL 2 - chi ride è fuori?

Ad osservare questa esilarante gara comica dalla control room, un nuovo inedito duo, composto dall'ormai padrone di casa Fedez, affiancato dal comico Frank Matano, grande rivelazione della prima stagione di LOL. Alla prima risata di uno dei comici, scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco.

LOL 2: Lillo ospite speciale

LILLO sarà l'arma letale della risata della seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori. Il popolare comico, rivelazione della prima edizione del comedy show targato Amazon Original, sarà un ospite speciale, un vero asso nella manica che il game master Fedez, insieme con Frank Matano, potrà coinvolgere nel gioco per mettere in difficoltà i concorrenti.

L'appuntamento con LOL 2 - Chi ride è fuori è dal 24 febbraio in esclusiva streaming su Prime Video