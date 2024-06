Lilo & Stitch, una data per il remake dal vero, in streaming su Disney+?

News Streaming

C'è una finestra di uscita per il remake dal vero (o quasi) di Lilo & Stitch, in questo momento in post-produzione, come ci conferma Hollywood Reporter. Il film arriverà direttamente in streaming su Disney+.

Il remake dal vero di Lilo & Stich è in arrivo, ma ricordiamo che non sarà un'uscita cinematografica: Hollywood Reporter ha ricapitolato quanto si sa di quest'ennesima riproposta di un classico Disney, e di certo abbiamo la conferma che troverà la strada dello streaming su Disney+... e sappiamo anche che accadrà tra non molto tempo. La piccola Lilo è interpretata in questa versione da Maia Kealoha, la regia è a cura di Dean Fleischer Camp. Leggi anche Lilo & Stitch, dal set del live-action Disney arrivano le prime immagini dei due protagonisti!

Lilo & Stitch, quando arriva il remake in live action su Disney+?

Lilo & Stitch nel 2002 fu un piccolo caso: i Walt Disney Animation Studios faticavano in un mondo del cartoon che ormai si era votato alla CGI della Pixar, i classici animati a mano in 2D erano in crisi, però il film di Chris Sanders & Dean De Blois, realizzato negli studi della Florida, rappresentò un'eccezione. Riuscì a rispondere al sarcasmo di Shrek, senza perdere tuttavia la sua aura disneyana, tenera e fiabesca. Per un budget di 80 milioni di dollari, ne portò a casa 273.150.000 (fonte Boxofficemojo), raccontando di una bambina decisa che adottava un cucciolo, senza sapere che era in realtà un teoricamente "pericolosissimo" alieno. Nonostante il film abbia ricevuto espansioni sotto forma di serie tv animate e film per il mercato "home video" (come si diceva un decennio fa), la Disney vuole aggiornarne l'appeal con un Lilo & Stich rifatto dal vero, pensato nel 2018, girato solo a fine 2023 e attualmente in post-produzione: anche se una data ufficiale non è stata rivelata, pare che questa fase sia già avanzata e che il film sbarcherà su Disney+ entro la fine dell'anno, tra l'autunno e Natale.

Dirige questa rilettura dell'originale Dean Fleischer Camp, già regista del film nomination all'Oscar Marcel the Shell (che vi consigliamo di recuperare), a sua volta una fusione di riprese dal vero e animazione. Sì, perché come spesso accade in questi casi la definizione "dal vero" non indica la tecnica usata per tutta la produzione: in questo caso infatti Stitch sarà realizzato in CGI. Sarà tuttavia l'unico elemento animato, perché Jumba, Pleakley e Cobra Bubbles saranno interpretati dal vivo rispettivamente da Zach Galifianakis, Billy Magnussen e Courtney B. Vance.