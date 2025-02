La Disney ammorbidisce i disclaimer politicamente corretti per i vecchi film su Disney+

News Streaming

Dopo che Donald Trump ha annunciato la stretta sui programmi governativi per diversità e inclusione, le major hollywoodiane provano ad ammorbidire le loro politiche. La Disney ha appena ritoccato i disclaimer che sottolineavano contenuti "scorretti" nei loro vecchi classici su Disney+.

Il cambio di rotta Disney è diventato chiaro in realtà già nel corso del burrascoso 2023, dopo un discorso esplicito agli azionisti del CEO Bob Iger, ma è stato accelerato dalla seconda Presidenza di Donald Trump e dal suo ordine esecutivo per lo stop ai programmi governativi verso inclusione e diversità. Axios porta all'attenzione un piccolo ma significativo dettaglio: il disclaimer "politicamente corretto" che indicava contenuti col senno di poi scomodi nei classici Disney, presente sulla piattaforma Disney+, è stato strategicamente "alleggerito" (per ora solo negli USA). Ma sono in atto altri cambiamenti. Leggi anche Win or Lose della Pixar perde una storia transgender, delusa l'attrice che dà la voce al personaggio

Su Disney+ i classici animati sono meno politicamente scorretti