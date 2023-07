La Casa - Il risveglio del Male in streaming Premiere su Infinity+

News Streaming

Fino al 13 luglio è disponibile in Premiere streaming su Infinity+, per tutti gli abbonati, La Casa - Il Risveglio del Male di Lee Cronin, sorta di sequel della celebre saga horror tenuta a battesimo oltre quarant'anni fa da Sam Raimi. Come ben sanno gli utenti della piattaforma Mediaset Infinity che hanno sottoscritto l'abbonamento al canale Infinity+, ogni settimana hanno accesso alle "Premiere", finestre di sette giorni in cui possono guardare film molto recenti, senza i normali costi aggiuntivi di noleggio. Guarda La Casa - Il Risveglio del Male su Infinity+

La Casa - Il Risveglio del Male, la trama del film horror

La Casa - Il risveglio del male è la vicenda di due sorelle, Ellie e Beth (Alyssa Sutherland e Lily Sullivan), che stanno per ricongiungersi dopo una lunga separazione, ma rinvengono un inquietante libro che libera entità demoniache e crudeli: la loro presenza trasformerà la riunione familiare in una lotta per la sopravvivenza. Il Male richiede vittime... ed è anche in grado di possedere le persone. La famiglia rimarrà prigioniera dell'appartamento di Los Angeles di Ellie, cercando di difendersi anche da chi dovrebbe teoricamente... prendersi cura di loro! Come mettere fine all'incubo? Beth dovrà caricarsi sulle spalle l'impresa.



La Casa - Il Risveglio del Male, parlano il regista e Sam Raimi

Sam Raimi, autore dell'originale La Casa e producer di questo film, ha spiegato a Geeks of Color perché abbia scelto Lee Cronin come suo erede nel gestire uno dei più famosi cicli horror: "Ho pensato a lui dopo aver visto Hole - L'abisso, aveva vinto alcuni premi ed era stato riconosciuto come un film ben fatto. Ero d'accordo e avevo visto in lui le qualità artigianali per la riuscita di una cosa come Il Risveglio del Male. Perché davvero, per fare un film della Casa, devi avere molta professionalità nella gestione degli effetti meccanici, delle protesi, e devi saper dirigere gli attori. È difficile trovare qualcuno che sappia fare tutte quelle cose".

Cronin ha detto invece a Yahoo: "Sono un fan della serie ma non avevo interesse a fare un altro La Casa in una capanna isolata nel bosco, avevano già fatto un reboot. Non volevo fare il reboot del reboot, quindi a questo punto, se devo cambiare le cose, tanto vale andare nella direzione opposta: l'attico di un appartamento nel centro di Los Angeles è il posto più lontano che si possa trovare sul pianeta da una capanna del bosco. [...] Una volta che sei lì, hai a disposizione uno sguardo sul mondo e sulla vita moderna, cose che contano perché alla fine danno più valore all'horror."