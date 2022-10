L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat con Colin Firth in streaming su Infinity+

News Streaming

È disponibile in Premiere fino al 20 ottobre su Infinity+ la storia vera di L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat, un thriller bellico interpretato da Colin Firth e Matthew Macfadyen, ambientato durante la II Guerra Mondiale.

Dal 14 al 20 ottobre su Mediaset Infinity+, per tutti gli abbonati, sarà disponibile in Premiere, cioè senza costi aggiuntivi di noleggio, L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat, una storia vera ambientata durante la II Guerra Mondiale e rivisitata dal regista John Madden. Fra gli interpreti Colin Firth, Matthew Macfadyen, Johnny Flynn e Jason Isaacs. Ma cosa accadde in quei giorni del 1943? Guarda L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat su Mediaset Infinity

L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat, la trama del film in Premiere su Mediaset Infinity

La trama di Operazione Mincemeat - L'arma dell'inganno si basa su una problematica che l'Inghilterra di Winston Churchill affrontò durante la II Guerra Mondiale, nel 1943: le forze alleate dovevano sbarcare in Sicilia, ma i Nazisti se lo aspettavano, quindi bisognava far creder loro che gli Alleati intendessero sbarcare da un'altra parte, per esempio in Grecia. Il capitano Ewen Montagu (Colin Firth) e il tenente Charles Cholmondeley (Matthew Macfadyen) ebbero un'idea: far andare alla deriva il cadavere di un (presunto) soldato dei Royal Marines, con documenti che suggerissero lo sbarco in Grecia. I due si scontrarono con i dubbi dell'ammiraglio Godfrey (Jason Isaacs), ma si avvalsero dell'aiuto del futuro creatore di James Bond, Ian Fleming (Johnny Flynn). Partecipò al piano anche la segretaria di Montagu, Hester Leggett (Penelope Wilton).



