KPop Demon Hunters, arriva il merchandising Mattel e Hasbro, pronti a bambole e Monopoli brandizzato?

L'aveva promesso: Netflix ha cominciato a mungere KPop Demon Hunters come l'entusiasmo del fandom impone. È stato annunciato l'accordo con la Mattel e la Hasbro, per merchandising legato alle loro specializzazioni.

L'avevano annunciato, sta accadendo, nero su bianco: il fenomeno KPop Demon Hunters, il lungometraggio di animazione che è diventato il film originale più visto nella storia di Netflix, darà origine a uno sfruttamento commerciale di portata colossale. Dopo le prove generali di un'uscita cinematografica karaoke negli USA (in grado di raccogliere 18 milioni di dollari) e un inserimento delle protagoniste nel videogioco Fortnite, compaiono all'orizzonte i prodotti Mattel e Hasbro, com'è stato ufficialmente comunicato dalle aziende e da Netflix. Leggi anche KPop Demon Hunters, le protagoniste sono in Fortnite, in partnership con Netflix

KPop Demon Hunters: il lanciafiamme! No, quello è un altro film, pardon