KPop Demon Hunters, arriva il merchandising Mattel e Hasbro, pronti a bambole e Monopoli brandizzato?
L'aveva promesso: Netflix ha cominciato a mungere KPop Demon Hunters come l'entusiasmo del fandom impone. È stato annunciato l'accordo con la Mattel e la Hasbro, per merchandising legato alle loro specializzazioni.
L'avevano annunciato, sta accadendo, nero su bianco: il fenomeno KPop Demon Hunters, il lungometraggio di animazione che è diventato il film originale più visto nella storia di Netflix, darà origine a uno sfruttamento commerciale di portata colossale. Dopo le prove generali di un'uscita cinematografica karaoke negli USA (in grado di raccogliere 18 milioni di dollari) e un inserimento delle protagoniste nel videogioco Fortnite, compaiono all'orizzonte i prodotti Mattel e Hasbro, com'è stato ufficialmente comunicato dalle aziende e da Netflix. Leggi anche KPop Demon Hunters, le protagoniste sono in Fortnite, in partnership con Netflix
KPop Demon Hunters: il lanciafiamme! No, quello è un altro film, pardon
Speriamo ci perdonerete la facile ironia, che dopotutto è una citazione di Balle Spaziali... ma KPop Demon Hunters, se non l'avete capito dalle radio che mandano "Golden" (uno dei suoi brani originali più popolari) o dall'immedesimazione delle figlie vostre o altrui nel trio di protagoniste, è un fenomeno nato per restare. Netflix e la Sony Pictures Animation, forse nemmeno immaginando di riuscirci così bene, hanno creato un marchio sfruttabile a più livelli ma tarato sulle persone più giovani, non basato sulla nostalgia (la concorrenza sta cercando di adeguarsi). Per ora c'è solo un film con un corto in arrivo, ma sappiamo che ci attendono sequel, spin-off, serie tv animata, adattamento dal vero, musical teatrale... e chissà cos'altro. Anzi, lo sappiamo: dalla primavera del 2026 sarà disponibile il primo merchandising corposo dedicato alle Huntr/x, alias Rumi, Mira e Zoey.
La Mattel produrrà bambole, action figure, set, accessori e collezionabili assortiti, a partire da un tris di "fashion dolls" delle mattatrici, col look che indossano nel climax del film di Maggie Kang e Chris Appelhans (preordini avviati dal 12 novembre, spedizioni nel 2026). Dal 21 ottobre invece si potrà ordinare il primo merchandising targato Hasbro, cioè Monopoly Deal: KPop Demon Hunters, com'è intuibile una versione brandizzata dell'incarnazione card game del Monopoli. Sono previsti comunque prodotti legati tramite la Hasbro stessa alle linee Hasbro Games, Wizards of the Coast e Nerf and Furby. Per Halloween si prevede negli Stati Uniti un'esplosione di costumi a tema, cavalcata da un ulteriore evento cinematografico karaoke. Netflix non contiene la soddisfazione, tramite le parole di Marian Lee, capo marketing: "KPop Demon Hunters ha scatenato il delirio dei fan nel mondo: parliamo di balli, canti e urla che emotivamente non eravamo pronti a gestire. Le Huntr/x ci hanno mostrato che un vero grande trio è più della somma delle sue parti. Netflix, Mattel e Hasbro uniscono le loro forse per una collaborazione unica: i fan potranno finalmente mettere le mani sulle migliori bambole, giochi e merchandising che ci stanno richiedendo, in modo nemmeno troppo sottile, su ogni piattaforma social disponibile agli esseri umani. Come dicono Rumi, Mira e Zoey: tutto per i fan!"