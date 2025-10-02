KPop Demon Hunters, le protagoniste sono in Fortnite, in partnership con Netflix
Se guardando il fenomeno di animazione KPop Demon Hunters avete pensato che la grafica dei personaggi ricordasse un po' lo stile di Fortnite... ci ha pensato anche l'Epic Games, che si è messa d'accordo con Netflix. Pronti a giocare nei panni di Rumi, Mira e Zoey?
Un fenomeno come KPop Demon Hunters non poteva rimanere fuori da un altro fenomeno pop, in questo caso videoludico, come Fortnite della Epic Games: da oggi 2 ottobre sarà possibile gettarsi nella mischia del più popolare battle royale vestendo i panni delle eroine del film Sony Pictures Animation su Netflix, cioè Rumi, Mira e Zoey. Suona ironico l'accordo tra Epic e Netflix, che nel frattempo aveva dichiarato di voler sfruttare il franchise in ogni direzione possibile: qualcuno aveva notato che la grafica dei personaggi sembrava già figlia di Fortnite. Il matrimonio s'aveva da fare. Leggi anche Darth Vader appare in Fortnite con la voce ricreata via AI di James Earl Jones: il sindacato denuncia un problema...
KPop Demon Hunters inarrestabile anche in Fortnite
Jackpot in vista per le dirette streaming da migliaia di visualizzazioni, influencer e youtuber in campana. Partite indiavolate a Fortnite vestendo i panni di Rumi, Zoey e Mira di KPop Demon Hunters: cosa si può volere di più? L'implementazione dei personaggi nel battle royale dell'Epic Games prevede una nuova modalità di gioco "Demon Rush Mode", e viene data anche la possibilità ai creator di usare il trio e i loro accessori ("ramyeon speziati inclusi", si specifica) per nuove modalità, create tramite l'Unreal Editor for Fortnite (UEFN).
KPop Demon Hunters, incontro tra anime e CGI occidentale, diretto da Maggie Kang & Chris Appelhans per la Sony Pictures Animation, è diventato il film originale più visto nella storia di Netflix, con 325.100.000 visualizzazioni dalla sua pubblicazione, avvenuta il 20 giugno. A fine agosto negli USA è stato persino distribuito in sala, riuscendo comunque - nonostante fossero trascorsi due mesi dal debutto in streaming - a portare a casa 19.200.000 dollari, in affollatissime proiezioni "interattive" (leggasi chiassose e assai partecipate!).
Se ancora non ne conoscete la storia, KPop Demon Hunters racconta di un trio femminile di postar, che in incognito caccia anche demoni: quando quest'ultimi decidono di opporsi tramutandosi in una sexy boy band, le cose si fanno più complicate. Tra poco ci aspetta un cortometraggio, "Debut: A KPop Demon Hunters Short", in attesa di progetti più corposi, come gli inevitabili sequel, una serie tv e persino un adattamento sotto forma di musical teatrale. Tutto questo mentre i look delle protagoniste sono già pronti per un esercito di cosplayer in giro per il mondo.