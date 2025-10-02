KPop Demon Hunters, le protagoniste sono in Fortnite, in partnership con Netflix

News Streaming

Se guardando il fenomeno di animazione KPop Demon Hunters avete pensato che la grafica dei personaggi ricordasse un po' lo stile di Fortnite... ci ha pensato anche l'Epic Games, che si è messa d'accordo con Netflix. Pronti a giocare nei panni di Rumi, Mira e Zoey?

Un fenomeno come KPop Demon Hunters non poteva rimanere fuori da un altro fenomeno pop, in questo caso videoludico, come Fortnite della Epic Games: da oggi 2 ottobre sarà possibile gettarsi nella mischia del più popolare battle royale vestendo i panni delle eroine del film Sony Pictures Animation su Netflix, cioè Rumi, Mira e Zoey. Suona ironico l'accordo tra Epic e Netflix, che nel frattempo aveva dichiarato di voler sfruttare il franchise in ogni direzione possibile: qualcuno aveva notato che la grafica dei personaggi sembrava già figlia di Fortnite. Il matrimonio s'aveva da fare. Leggi anche Darth Vader appare in Fortnite con la voce ricreata via AI di James Earl Jones: il sindacato denuncia un problema...

KPop Demon Hunters inarrestabile anche in Fortnite