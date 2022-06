King Richard - Una famiglia vincente in Premiere su Infinity per una settimana

News Streaming

Interpretato da Will Smith, che per questo Una famiglia vincente - King Richard ha vinto il suo primo Oscar come miglior attore protagonista, il film è disponibile fino al 30 giugno senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati a Infinity.+

A causa dello schiaffo di Will Smith al presentatore Chris Rock, durante la cerimonia in cui la star ha vinto il suo primo Oscar come miglior attore protagonista proprio con questo film, è facile dimenticare che Una famiglia vincente - King Richard è un'opera che ha un'importanza a sé stante e che merita di essere recuperata, specialmente dagli amanti del cinema sportivo e motivazionale: lo possono fare in streaming fino al 30 giugno su Mediaset Infinity i suoi abbonati, che avranno accesso al lungometraggio senza costi aggiuntivi, per una settimana, com'è d'uso nelle Premiere di Infinity. Guarda Una famiglia vincente - King Richard su Mediaset Infinity

King Richard - Una famiglia vincente, un padre e due tenniste

Una Famiglia Vincente - King Richard, diretto da Reinaldo Marcus Green, narra la storia vera delle due tenniste Venus e Serena Williams, personalità di questo sport, ma lo fa partendo dai loro esordi difficili. Il "re Riccardo" della situazione è Richard Williams (Will Smith), il padre delle due, deciso a superare pregiudizi e impedimenti sociali per consentire alle due figlie di arrivare dove a lui non era stato mai concesso. La famiglia Williams viveva nel socialmente instabile quartiere di Compton, a Los Angeles. Richard decise di allenare le ragazzine di persona, senza un'esperienza specifica, forgiandone il carattere così come la resistenza fisica. Solo quando Richard capì che Serena e Venus erano pronte per misurarsi con delle avversarie, andò in cerca di sponsor e mentori in grado, a suo insindacabile giudizio, di gestire le campionesse che le due sarebbero certamente diventate. Anche per questo motivo, Richard mise alle corde la pazienza di molti professionisti che pure erano interessati al talento delle due ragazze.

King Richard, una storia vera e un grande impegno