Jurassic World - La Rinascita
Anno: 2025
3,9
Jurassic World - La Rinascita
News Streaming

Jurassic World - La Rinascita in anteprima digitale: ecco a voi un esclusivo dietro le quinte di una delle scene del film

Daniela Catelli
1

Da oggi, 18 agosto, arriva in anteprima digitale sulle principali piattaforme per l'acquisto e il noleggio uno dei maggiori successi della stagione, Jurassic World - La Rinascita. Con l'occasione vi presentiamo un esclusivo video dietro le quinte di una delle scene di maggiore tensione del film.

Jurassic World - La Rinascita in anteprima digitale: ecco a voi un esclusivo dietro le quinte di una delle scene del film

Ancora al cinema con perdurante successo, Jurassic World - La rinascita è stato un titolo ben augurale per la saga iniziata nel 1993 da Jurassic Park di Steven Spielberg e rilanciata con i film della serie Jurassic World. Di fatto il suo grande successo, con oltre 10 milioni di euro di incassi in Italia (e oltre 720 milioni di dollari in tutto il mondo) ha rilanciato l'interesse per le storie di avventura e soprattutto per i dinosauri, che, come ci racconta la trama stessa del film, sembrava un po' sopito, dopo la sorpresa iniziale. Adesso queste maestose creature arriveranno direttamente nel salotto di casa vostra, visto che dal 18 agosto Jurassic World - La rinascita sarà disponibile in anteprima digitale sulle principali piattaforme, distribuito da Universal Pictures Home Entertainment e Amblin Entertainment. Il film regala agli spettatori diversi contenuti extra esclusivi (alcuni disponibili gratuitamente su Sky Primafila Premiere e su Amazon Prime Video). Per prepararvi adeguatamente vi presentiamo in esclusiva una clip del dietro le quinte, che riguarda una delle scene di maggiore tensione del film, quando la famiglia co-protagonista viene intrappolata nel minimarket da un mostruoso dinosauro. E' sempre interessante vedere come quello che vediamo sullo schermo sia frutto dell'inventiva, anche artigianale, degli effettisti speciali. Uno dei responsabili, Tom Wilson, ci mostra i suoi segreti.

Leggi anche Jurassic World - La Rinascita: Recensione del film che ritorna con successo alla semplicità delle origini della saga

Jurassic World - La rinascita: la storia, i protagonisti e gli autori del film

Con oltre 6,7 miliardi di dollari incassati nel mondo in oltre trent’anni di storia, il celebre franchise di Jurassic evolve in una nuova, audace direzione con La rinascita, in cui un’unità di estrazione clandestina viene inviata nella località più pericolosa della Terra – un laboratorio su un’isola remota dove sono stati lasciati dinosauri troppo letali per il Jurassic Park. La loro missione: recuperare il DNA di tre creature colossali per sviluppare un farmaco rivoluzionario per l’umanità. Ma in un ambiente costellato di pericoli, faranno una scoperta sconvolgente, rimasta nascosta per anni. Jurassic World - La rinascita introduce un nuovo universo di personaggi, interpretati da un cast stellare guidato dalla superstar d’azione Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e il due volte premio Oscar® Mahershala Ali. Nel cast anche Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise, David Iacono, Audrina Miranda, Philippine Velge, Belchir Sylvain e Ed Skrein. Diretto dal regista e pioniere degli effetti visivi Gareth Edwards,il film è scritto da David Koepp, storico sceneggiatore di Jurassic Park, che torna al franchise che ha contribuito a costruire.

Daniela Catelli
  • Saggista traduttrice e critico cinematografico
  • Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità
