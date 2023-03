Jeremy Renner, la sua prima apparizione pubblica dopo l'incidente, per Rennervations

News Streaming

Jeremy Renner, in ripresa dopo il tremendo incidente avvenuto all'inizio dell'anno, ha programmato la sua prima uscita pubblica: l'anteprima del suo show Rennervations per Disney+.

Per la gioia dei suoi fan, Jeremy Renner qualche giorno fa ha condiviso un video sulla sua terapia riabilitativa, mostrandosi in grado di muovere le gambe, seppur con un ausilio. Adesso l'attore ha fatto sapere la data della sua prima uscita pubblica dopo l'incidente che all'inizio dell'anno gli stava costando la vita: parteciperà alla premiere della sua mini-docuserie Rennervations, dal 12 aprile in streaming su Disney+. Quando è prevista?





Jeremy Renner torna in pubblico dal vivo per i fan l'11 aprile, per Rennervations su Disney+

Rennervations è una miniserie docufiction in quattro episodi, dal 12 aprile su Disney+: il gioco di parole del titolo racconta la passione di Jeremy Renner, oltre che attore a tempo perso meccanico e restauratore di veicoli dismessi, in chiave creativa, per metterli a disposizione delle comunità. Sarà un'occasione per conoscere meglio la star meglio nota come l'Occhio di Falco / Hawkeye del Marvel Cinematic Universe.

La sua anteprima di Los Angeles dell'11 aprile, al Regency Village Theatre, sarà però in realtà un'occasione ancora più preziosa, perché Renner si mostrerà in pubblico per la prima volta, dopo il terribile incidente che all'inizio di gennaio gli è costato trenta fratture e un rischio concreto di morte, in seguito a uno schiacciamento sotto uno spazzaneve. L'attore ha promesso di partecipare inoltre alla conferenza stampa col pubblico, dimostrando ancora una volta la sua resilienza in questo percorso riabilitativo complesso, lodata anche dai colleghi come Evangeline Lilly. Leggi anche Jeremy Renner condivide il dolce biglietto di auguri di suo nipote