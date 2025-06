In Your Dreams - Continua a sognare, il trailer italiano del film di animazione Netflix

News Streaming

Fratello e sorella esplorano il mondo dei propri sogni nella nuova fatica animata Netflix: In Your Dreams - Continua a sognare, una commedia in CGI dei Kuku Studios, diretta da Alex Woo. Dal 14 novembre sulla piattaforma. Ecco il trailer ufficiale in italiano.

L'impegno di Netflix sui film originali per famiglie continua a comprendere l'animazione, e oggi possiamo mostrarvi il trailer ufficiale italiano di In Your Dreams - Continua a sognare, storia di un viaggio letterale nei propri sogni, con tutte le bizzarrie del caso. Netflix non ha una divisione specifica per l'animazione, ma si appoggia a diverse realtà in giro per il mondo: in questo caso, il lungometraggio è a cura dei relativamente giovani Kuku Studios, composto da ex della Pixar. Parliamo di trailer e autori dopo il video.





In Your Dreams - Continua a sognare, la trama del film animato Netflix

Dal 14 novembre sarà su Netflix il lungometraggio di animazione in CGI In Your Dreams - Continua a sognare, storia di Stevie ed Elliot: sorella maggiore e fratello minore, hanno come missione rintracciare l'Uomo Sabbia (o Sabbiolino) per farsi esaudire il loro più grande desiderio, cioè che i loro genitori non si separino. Ma per trovarlo dovranno visitare il loro mondo onirico, incontrando alcuni assurdi personaggi e attraversando situazioni persino pericolose... Oltre a richiamare, a viaggi fantastici invertiti, la dinamica narrativa del videogioco It Takes Two, la storia ha pure un retrogusto alla Inside Out, però non c'è da stupirsi: il regista Alex Woo e i cofondatori dei Kuku Studios, Stanley Moore e Tim Hahn, sono proprio degli ex della casa di Emeryville, da poco autori della serie animata Go! Go! Cory Carson, sempre per Netflix, tratta dai giocattoli educativi VTech (e a sua volta alquanto reminiscente di Cars). In Your Dreams è codiretto da Erik Benson e ha un production design ad opera di Steve Pilcher, altri ex Pixar, ed è scritto da Benson e Woo, insieme a Moore. Le musiche sono firmate da John Debney, anche se nel trailer si ascolta l'immortale Sweet Dreams degli Eurythmics.

L'anno animato di Netflix è iniziato con Wallace & Gromit: Le piume della vendetta ed è proseguito con Plankton: Il Film, dedicato al popolare villain della serie SpongeBob. C'è stato spazio anche per The Witcher - Le sirene degli abissi. Leggi anche Spellbound - L'incantesimo, la recensione del cartoon originale Netflix, firmato Skydance Animation