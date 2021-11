Il gioco del Camerino Disney+ mette alla prova ogni fan Marvel, Disney e Star Wars!

News Streaming

Preparandoci al Disney+ Day del 12 novembre, un gioco online gratuito, il Camerino Disney+, mette alla prova la nostra conoscenza dei mondi Disney, tra Pixar, Marvel e Star Wars.

Il 12 novembre si avvicina: il primo Disney+ Day, celebrazione della piattaforma streaming Disney+, vuol essere soprattutto una festa per ogni fan, e quale miglior modo di festeggiare se non con un gioco? "Camerino Disney+" è il titolo di questo quiz gratuito online, nel quale mettere alla prova la vostra conoscenza di tutti i mondi che sono rappresentati da film e serie tv (animati e non) presenti su Disney+. Siete più ferrati sul fronte Marvel? La Pixar e i classici Disney sono il vostro pane? Oppure vivete costantemente nella "galassia lontana lontana" di Star Wars?

Il "camerino" contiene sparsi 46 oggetti appartenenti a personaggi o a storie note e meno note: non sottovalutate l'impegno e la conoscenza che richiede, perché solo i veri conoscitori di tutto ciò che ruota intorno ai mondi Disney saranno in grado di arrivare alla fine. Cliccando su un oggetto lasciato nel "camerino di Disney+", dovrete poi digitare il nome della serie, del film o del personaggio al quale si riferisce. Con la rotellina del mouse potete ingrandire l'immagine a piacimento, per osservare ogni dettaglio e indizio con maggiore attenzione. Il menu in basso a sinistra vi permette di tenere sotto controllo gli oggetti già assegnati, oltre a sbloccare degli indizi che potrebbero richiedere qualche ricerca su internet... per chi ama barare. Ogni risposta corretta allunga la partita di 40 secondi.

Ricordate che fino al 14 novembre sarà possibile attivare un nuovo abbonamento a Disney+, pagando il primo mese solo 1.99 euro: ci permettiamo tuttavia di immaginare che, se riuscite ad assegnare correttamente i 46 oggetti ai rispettivi proprietari nel camerino, dovreste avere già un abbonamento attivato!