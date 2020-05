Il domani tra di noi: i dispersi Kate Winslet e Idris Elba in streaming su Infinity

News Streaming

Kate Winslet e Idris Elba sono gli interpreti di Il domani tra di noi, survival movie con Dermot Mulroney.

Il domani tra di noi con Kate Winslet e Idris Elba, in streaming incluso nella sottoscrizione mensile di Infinity, è un drammatico survival movie diretto da Hany Abu-Assad. Il lungometraggio racconta della fotoreporter Ashley (Winslet) e del medico Ben (Idris Elba): entrambi s'imbarcano per urgenza su un aereo privato, durante una tempesta invernale, la prima per sposarsi, il secondo per un importante intervento. Il puntuale incidente aereo li lascia soli e feriti sulle montagne del Colorado, nella certezza che non potranno mai essere soccorsi se non si sposteranno. Naturalmente tale spostamento non sarà affatto semplice, ma nella condivisione forzata di quest'esperienza nascerà forse un legame...