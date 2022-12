Glass Onion e i migliori debutti su Netflix, dove si colloca il film?

News Streaming

La classifica dei cinque migliori debutti dei film su Netflix si gioca sui primi tre giorni: dove si colloca Glass Onion con Daniel Craig alias Benoit Blanc? Chi l'ha superato?

Glass Onion è da qualche giorno in streaming su Netflix, dopo un veloce passaggio in sala fortemente voluto dal suo regista Rian Johnson: seconda avventura del detective Benoit Blanc interpretato da Daniel Craig dopo Cena con delitto, come si è collocato il lavoro tra i debutti filmici di Netflix? Sarà riuscito a entrare nella top five delle migliori partenze sui tre giorni? Leggi anche Glass Onion, il significato simbolico della Mona Lisa

Glass Onion è il sesto miglior debutto per un film su Netflix

Glass Onion - Knives Out, con 82.100.000 milioni di ore di visualizzazioni sui primi tre giorni, non è riuscito a entrare nella top five dei migliori debutti di sempre su Netflix, parlando dei film originali prodotti dalla piattaforma. Risulta tuttavia sesto, superato nella seguente classifica dai per ora intoccabili cinque vincitori.