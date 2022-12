Glass Onion, il significato simbolico della Mona Lisa

News Cinema

In Glass Onion il dipinto della Mona Lisa ha un'importanza fondamentale nella storia, ma per il regista e sceneggiatore Rian Johnson ha anche una valenza simbolica.

A questo punto molti fan del detective Benoit Blanc alias Daniel Craig avranno già visto al cinema o su Netflix in streaming il nuovo Glass Onion - Knives Out, sequel di Cena con delitto: il regista e sceneggiatore Rian Johnson ha parlato con The Wrap di un elemento simbolico nel suo spiritoso giallo, cioè la Mona Lisa di Leonardo Da Vinci. Anche se Johnson si concentra sul suo significato, parlarne significa comunque entrare in zona spoiler, quindi siete avvisati. Non levatevi il gusto di pelare di persona gli strati della cipolla! Leggi anche Rian Johnson avrebbe voluto un titolo diverso per Glass Onion – Knives Out

La Mona Lisa in Glass Onion, un simbolo e una chiave di volta

Rian Johnson ha scritto e diretto Glass Onion - Knives Out e, come saprete se avete visto il film, la Mona Lisa di Leonardo è nodale nello scioglimento finale della storia: la sua distruzione incastrerà definitivamente la vanesia egocentrica stupidità di Miles (Edward Norton), così Helen / Andi (Janelle Monáe) avrà la sua vendetta. In quest'ottica, la Mona Lisa non ha quindi sono un valore meccanico nello spassoso crescendo finale, però incarna anche un valore. Ce lo spiega Johnson.

Quella cosa è stata stabilita abbastanza presto, la connessione tra loro due e anche l'idea di vedere qualcosa e poi di strizzare gli occhi e avvicinarti per vedere qualcosa di diverso: l'idea era infusa nella struttura intera del racconto. Ho avuto una grande conversazione con i Daniels [gli autori di Everything Everywhere All at Once] e anche loro sono sceneggiatori votati alla struttura, l'organizzano in modo bellissimo, dicono che il significato di un film è contenuto nella sua struttura. E per me riflette quello, tutto quello che Edward dice quando parla della Mona Lisa, davanti a tutti, all'improvviso si fonde con quel personaggio di Helen alla fine. Ha bruciato la Mona Lisa, ma la Mona Lisa vive in Helen.