Fountain of Youth, le foto con John Krasinski e Natalie Portman che rileggono Indiana Jones, con la regia di Guy Ritchie

John Krasinski e Natalie Portman sono fratello e sorella alla ricerca della Fonte della Giovinezza in Fountain of Youth, una nuova versione dell'avventura alla Indiana Jones. Dirige lo scatenato Guy Ritchie. Ecco le prime foto del film Apple Original in arrivo nel 2025.

Mentre Indy è tornato a imperversare nel videogioco Indiana Jones e l'Antico Cerchio, il suo stile d'avventura alla ricerca di miti storici non tramonta mai: Guy Ritchie ha infatti diretto John Krasinski e Natalie Portman alla ricerca della Fonte della Giovinezza in Fountain of Youth, Apple Original in arrivo su Apple TV+ nel corso del 2025. Sono state pubblicate le prime foto ufficiali del film, dove compaiono anche altri membri del cast, che comprende Eiza González, Domhnall Gleeson, Stanley Tucci, Laz Alonso e Arian Moayed.

John Krasinski e Natalie Portman alla ricerca della Fonte della Giovinezza

Fountain of Youth racconta di fratello e sorella (John Krasinski e Natalie Portman), esperti di storia e non esattamente in ottimi rapporti, costretti a coalizzarsi per trovare la mitica Fonte della Giovinezza, in un'avventura intorno al mondo che tocca luoghi come Bangkok, Vienna ed Egitto. La sceneggiatura di James Vanderbilt, autore degli ultimi Scream nonché dei remake di Robocop e Total Recall, è finita nelle mani di un esperto d'azione come Guy Ritchie, che consegnerà il film a Apple TV+ nel corso del 2025.

Qualcuno ritiene che il look di Krasinski richiami quello di Nathan Drake degli Uncharted, a noi ricorda un'altra rivisitazione un po' scanzonata del mito jonesesco, La Mummia con Brendan Fraser. L'ambientazione contemporanea tuttavia richiama anche la più convincente reinterpretazione di quelle dinamiche narrative, la bilogia di National Treasure con Nicolas Cage, mai diventata una trilogia ed espansa solo con una serie tv accolta freddamente. Siamo curiosi di saggiare il risultato di questo nuovo tentativo di rielaborare la formula del dr. Jones: storia più avventura più ironia.