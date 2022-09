Elisabetta II: film, serie e documentari in streaming sulla Regina

News Streaming

Tutti conosciamo il film The Queen e la serie The Crown, ma c'è qualche altro titolo disponibile in streaming in Italia che è stato dedicato alla figura della Regina Elisabetta II.

Dovremmo dunque abituarci da ora in poi a dire God Save the King. All'età di 73 anni Carlo III è il nuovo sovrano del Regno Unito di Gran Bretagna, Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth. L'inno nazionale britannico, che tutti ben conosciamo come God Save the Queen, è il più antico al mondo essendo stato scritto tra il 1736 e il 1740 e può essere alternativamente cantato con King o Queen a seconda di chi sia il regnante. Carlo è stato il più longevo erede al trono della storia delle isole britanniche, da quando sua madre divenne regina il 6 febbraio 1952 fino alla di lei morte avvenuta l'8 settembre 2022.

Ma con questo articolo è Elisabetta II che vogliamo ricordare, l'iconica figura reale di cui state leggendo ovunque nel web e vedendo ovunque in TV. Incoronata a 25 anni e rimasta sovrana di un regno durato 70 anni e 214 giorni, la Regina è stata racconta nel corso degli anni attraverso opere cinematografiche di finzione e programmi televisivi documentaristici. Non sono molti i titoli attualmente disponibili alla visione in streaming dedicati a Elisabetta II, in ogni caso abbiamo provato a elencarli per facilitarvi la ricerca.

Film, serie e documentari in streaming sulla Regina Elisabetta II

The Queen (2006)

(2006) The Crown (2016-2022)

(2016-2022) Una notte con la regina (2015)

(2015) La maestosa vita di Elisabetta II (2013)

(2013) The Queen Unseen (2021)

(2021) Dio salvi la Regina (2021)

(2021) Elizabeth (2022)

The Queen (2006)

Il primo titolo da considerare non può che essere questo film che valse l'Oscar a Helen Mirren per la migliore interpretazione femminile del 2006. L'attrice entra nelle regali vesti della regina Elisabetta II per raccontare i rapporti tra la sovrana e il primo ministro Tony Blair nel periodo in cui, dopo la morte di Diana Spencer, i due cercarono insieme un compromesso tra la tragedia privata e la richiesta del paese di condividere il lutto con i reali britannici. The Queen è visibile gratuitamente per gli abbonati ai servizi streaming Prime Video, Mubi e Now (dunque anche Sky) e disponibile a noleggio su Rakuten, Apple TV e Tim Vision.



The Queen - La regina: Trailer Ufficiale del film con Helen Mirren e Michael Sheen - HD

The Crown (2016-2022)

Siamo tutti d'accordo nel ritenere la serie The Crown come uno dei capolavori assoluti per quanto riguarda la produzione destinata al piccolo schermo. Il lavoro svolto dagli sceneggiatori, dagli scenografi, dai costumisti e dai fantastici attori britannici è un impeccabile contributo artistico al mondo delle opere audiovisive, oltre ad essere una approfondita narrazione delle vicende della famiglia reale nell'arco dei decenni. Altrettanto grandiosi sono i ritratti di Elisabetta II, grazie alle interpretazioni di Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton nelle diverse età della Regina. La produzione attualmente in corso della sesta stagione della serie è stata interrotta per rispetto nei confronti dei reali e dell'intero paese in lutto. The Crown è disponibile su Netflix dalla prima alla quarta stagione, mentre la quinta è attesa per novembre 2022.





Una notte con la regina (2015)

Quando ancora non era salita al trono ed era "solamente" la figlia del Re Giorgio VI, la Principessa Elisabetta e la sorella Principessa Margareth (interpretate rispettivamente da Sarah Gadon e Bel Powley) chiesero ai genitori il permesso di uscire da Buckingham Palace per unirsi ai festeggiamenti del popolo. Era l'8 maggio del 1945, un giorno di festa per la vittoria europea degli Alleati sull'esercito nazista. Nonostante la riluttanza iniziale, il Re e la Regina accettarono di lasciarle andare, a patto che ad accompagnarle ci fosse la scorta reale. L'accordo prevedeva anche che le due non lasciassero mai il ballo, organizzato all'Hotel Ritz, e che fossero di ritorno al palazzo reale entro e non oltre la mezzanotte. Una delle due però non rispettò le regole. Una notte con la regina è l'unica commedia che racconta un episodio legato alla gioventù di Elisabetta ed è disponibile in streaming su Prime Video e a noleggio su Apple TV, Rakuten e Chili.



Una Notte con la Regina: Il trailer italiano del film - HD

La vita maestosa di Elisabetta II (2013)

Disponibile su Netflix, questo documentario di un'ora e mezza diretto da Alan Byron racconta con approccio giornalistico la vita della Regina. Il materiale d'archivio è alternato alle interviste di esperti conoscitori della famiglia reale che offrono approfondimenti sull'importanza della monarchia per i britannici e sui momenti salienti del lungo periodo regnante di Elisabetta II.





The Queen Unseen (2021)

Questo documentario di 45 minuti dichiara di andare alla ricerca dell'essenza della personalità della Regina Elisabetta II, nel tentativo di dare risposte a un aspetto della defunta sovrana che molti hanno sempre definito un enigma. Contiene rare immagini della vita privata della famiglia reale, restaurate digitalmente, del suo primo tour da Regina e dell'ufficializzazione del suo fidanzamento nella dimora di Balmoral, proprio dove si è spenta l'8 settembre 2022. The Queen Unseen è disponibile in streaming su Now.





Dio salvi la Regina (2021)

Per il format firmato Rai e intitolato La Grande Storia, è disponibile su RaiPlay l'episodio dedicato Elisabetta II Regina d'inghilterra della durata di 40 minuti. Chi invece desidera qualcosa di più completo, deve cercare la puntata andata a suo tempo in onda in prima serata con il titolo Dio salvi la Regina, un appuntamento di ben 1 ora e 45 minuti con la puntuale presenza di Paolo Mieli. Questo programma televisivo ripercorre i momenti chiave di Elisabetta II tra diplomazia internazionale, politica e scandali familiari di casa Windsor fino ai fatti recenti, tra la pandemia e la morte del marito Filippo di Edimburgo.





Elizabeth (2022)

Elizabeth: Il Trailer Ufficiale del docu-film sulla regina Elisabetta II - HD

Elizabeth: Il Trailer Ufficiale del docu-film sulla regina Elisabetta II - HD