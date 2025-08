Dragon Trainer, il remake in digitale dal 12 agosto in vendita e dal 28 a noleggio

News Streaming

Apprezzato al boxoffice, il remake dal vero di Dragon Trainer si prepara a sbarcare in digitale dal 12 agosto, con contenuti extra disponibili su Prime Video. Di cosa si tratta?

Verso la fine del percorso in sala del remake dal vero di Dragon Trainer, possiamo annunciarvi la sua uscita digitale da Universal Pictures Home Entertainment: il film DreamWorks sarà disponibile dal 12 agosto sulle principali piattaforme streaming in vendita, con il noleggio attivo dal 28 del mese. Su Prime Video la proposta comprenderà alcuni contenuti extra, per approfondire cosa abbia comportato tradurre il classico dell'animazione del 2010 in quello che è stato considerato uno dei remake più fedeli dell'ultimo periodo.

Dragon Trainer, i contenuti extra nell'edizione digitale del remake