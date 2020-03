Disney+ da oggi al via: ecco cosa aspettarvi in streaming

News Streaming

Oggi 24 marzo comincia anche la corsa italiana del servizio di streaming on demand Disney+.

Il giorno del debutto in Italia del Disney+ è arrivato: il servizio di streaming on demand della major parte oggi, già fornito di una buona quantità di contenuti. Stamattina abbiamo provato il Disney+ su un'Amazon Fire Stick connessa al nostro televisore e su un portatile desktop con sistema operativo Linux, quindi in una situazione abbastanza standard e in un'altra assai meno diffusa, in entrambi i casi appoggiandoci a una connessione wifi: si è comportato con scioltezza in entrambi i casi (segnaliamo solo una strana collocazione dei sottotitoli sotto Linux, ma dubitiamo che sarà un grande problema per la maggioranza degli utenti!). L'interfaccia ricalca quella ormai diffusa su tutti questi servizi (ultimo RaiPlay incluso), figlia dell'intuizione originale di Netflix.

Vogliamo qui ricapitolare alcuni degli articoli fondamentali che abbiamo dedicato al Disney+ nelle ultime settimane.

Disney+ catalogo film e serie tv

La nostra "guida a Disney+, catalogo film e serie TV, quanto costa e come vederlo" contiene una bussola particolareggiata su tutto quello che dovete sapere per decidere se salire a bordo o meno. Dopo il giro veloce che abbiamo fatto stamattina sul servizio, rispetto a quanto lì scritto, dobbiamo sottolineare però che alcuni dei contenuti sono ancora centellinati. Possiamo dirvi per esempio che The Mandalorian, la serie di Star Wars, non è presente già nella sua interezza al nostro Day 1, ma per ora sono disponibili soltanto i primi due episodi, con il terzo (su otto) in arrivo il 27 marzo e gli altri ogni venerdì. Un ritmo di pubblicazione che riflette quello americano tra novembre e dicembre. Idem per serie storiche animate come le vecchie DuckTales o Kim Possible: non sono ancora presenti tutte le stagioni, così come altre serie vintage presenti sul Disney+ americano, tipo Talespin, mancano. Sono considerazioni da appassionato che scava nel passato, comunque: i più si concentreranno sui contenuti originali e nuovi. The Mandalorian - Il Trailer Italiano: The Mandalorian: Il Trailer Ufficiale Italiano - HD

Disney+ le recensioni dei film originali Togo, Timmy Frana e Lilli e il vagabondo

Abbiamo già dedicato tre recensioni a tre film originali presenti sul servizio da oggi: Togo con Willem Dafoe, il divertente Timmy Frana tratto dai libri di Stephen Pastis e il remake di Lilli e il vagabondo, tutte esclusive del servizio: due storie di cani su tre, non si può dire che non ci sia un'anima disneyana in questa partenza. Non dimenticate nemmeno la presenza di Stargirl, adattamento del grande successo young adult di Jerry Spinelli. Lilli e il vagabondo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Disney+ e i limiti di bitrate

Anche il neonato Disney+ ha aderito alla richiesta di sensibilizzazione dell'Unione Europea sul consumo della banda nell'emergenza Coronavirus. Come Netflix, il servizio di streaming Disney+ limiterà il bitrate per 30 giorni, onde non sovraccaricare le reti europee, più che mai fondamentali per chi agisce in telelavoro. Per questo potrebbe accadere che alcuni contenuti partano in SD invece che in HD: è voluto, almeno finché non si vedrà, come tutti speriamo, una vera luce alla fine del tunnel.