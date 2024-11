Deadpool & Wolverine, alte visualizzazioni su Disney+, ma chi l'ha battuto?

News Streaming

Deadpool & Wolverine, sbarcato in streaming su Disney+, è stato ovviamente molto visto, eppure uno dei campioni di incassi della stagione ha dovuto cedere il passo solo a un altro lungometraggio. Indovinate quale?

Che Deadpool & Wolverine potesse totalizzare visualizzazioni record in streaming su Disney+ era abbastanza scontato: il cinecomic Marvel con Ryan Reynolds e Hugh Jackman, diretto da Shawn Levy, ha dopotutto già strappato un record prestigioso al boxoffice. Dai dati diffusi dalla Disney, si scopre tuttavia che il lungometraggio non è riuscito proprio a totalizzare il miglior risultato in assoluto di visualizzazioni. Quel primato spetta infatti a un altro film... indizio? È un'opera di animazione. Ci sarete arrivati? Leggi anche Deadpool 4, Ryan Reynolds sulla possibilità del prossimo film: "Mi piacerebbe, ma..."

Deadpool & Wolverine sbanca su Disney+, ma Inside Out 2 lo batte nei numeri assoluti