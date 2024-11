Crunchyroll a Lucca Comics & Games: tutti gli annunci per il 2025, arriva Capitan Tsubasa doppiato in italiano

News Streaming

Crunchyroll ha tenuto a Lucca Comics & Games 2024 il suo primo Industry Panel italiano: quali sono le novità in arrivo dalla piattaforma digitale streaming, leader nel settore anime? Ecco i più importanti annunci del materiale in arrivo nel 2025 per tutti gli appassionati di animazione giapponese.

Sabato 2 novembre nell'ambito del Lucca Comics & Games si è tenuto il primo industry panel della piattaforma Crunchyroll di Sony, dedita a servire in streaming gli appassionati di anime di tutto il mondo... e in questo caso in particolare gli italiani! Cosa ci aspetta sul servizio nel corso del 2025? Mentre Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba L'Allenamento dei pilastri, The Rising of the Shield Hero Season 2 e Captain Tsubasa arrivano doppiati in italiano, appaiono all'orizzonte serie del tutto nuove...

Gli annunci e i premi di Crunchryoll a Lucca 2024

Prima di elencare gli annunci a Lucca Comics & Games di Crunchryoll per il 2025, vi comunichiamo i titoli Crunchyroll vincitori degli Anime Click Awards: Frieren - Oltre la Fine del Viaggio ha vinto come migliore serie anime in streaming, sia per la redazione di AnimeClick sia per lettori e lettrici, mentre Hell's Paradise è risultata la scheda anime più visitata del 2023.

Tornando al panel di presentazione dell'offerta 2025, per gennaio si avvicina 'Tis Time for "Torture," Princess Stagione 2, dove la Principessa deve affrontare un interrogatorio da parte del capo dei demoni, torturata con soffici toast e ramen! Nemmeno la spada Excalibur potrà aiutarla! I demoni carpiranno i suoi segreti? Sempre nel 2025 sarà la volta della stagione 2 di Left My A-Rank Party to Help My Students Reach the Dungeon Depths, dovev il mago rosso di basso livello Yuke Feldio, che stanco del suo gruppo di totali imbranati di classe A, si unisce a quello di ex-studentesse, che avranno bisogno di qualche dritta per affrontare uno dei dungeon più pericolosi del mondo...

Sul fronte dei doppiaggi italiani, non sarà necessario attendere il 2025: il 3 novembre sarà disponibile l'ormai leggendario Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba L’Allenamento dei pilastri, dove Tanjiro continua ad affrontare i demoni, per sovvertire la maledizione lanciata su sua sorella Nezuko. Il suo apprendistato comincia a prepararlo contro le lotte più difficili. Seguirà Tower of God Stagione 1, dove Rachel scala la fantomatica Torre per vedere le stelle, mentre Bam continua a tenerla nel cuore. Prossimamente con doppiaggio in italiano arriva inoltre The Apothecary Diaries (Il monologo della Speziale) Stagione 1, dove Maomao, figlia di uno speziale, viene venduta come serva nel palazzo imperiale, circondata da una nobiltà in cui non si riconosce. L'occasione di curare l'erede dell'imperatore cambia il modo in cui viene vista a corte.

Re:ZERO -Starting Life in ANother World- [Director’s Cut] Stagione 1 narra di Natsuki Subaru, studente liceale, che si ritrova in un altro mondo mentre torna a casa sua, uscito solo per la spesa! Una bellissima ragazza dai capelli argentati sembra il suo unico appiglio per capire cosa stia accadendo. In Mushoku Tensei: Noblesse Reincarnation Stagione 1 un trentaquattrenne morto per un incidente si reincarna in un bambino, provando a cogliere l'occasione per una vita diversa e migliore, anche perché ricorda tutte le sue esperienze passate e ha poteri magici! In The Rising of the Shield Hero Stagione 2 anche Iwatani Naofumi finisce in un mondo parallelo, grazie a un libro che lo trasforma in uno dei Quattro Eroi Sacri, destinati a fronteggiare le Ondate di Calamità. Si chiama Captain Tsubasa: Jr. Youth Arc ma per i non anime-nerd è Holly & Benji: questa serie tra poco disponibile doppiata in italiano altro non è che il reboot del celebre anime calcistico, mito delle generazioni passate, tratto dal manga di Yōichi Takahashi.