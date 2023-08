Cinema in Vacanza, Mediaset Infinity propone commedie italiane e non, all'insegna dell'estate e delle agognate pause

News Streaming

La rassegna "In vacanza" sulla piattaforma Mediaset Infinity mette a disposizione gratis una selezione di commedie vacanziere nostrane e non, molto diverse: Ferie d'agosto, Midnight in Paris, Odio l'estate, Vacanze in America... e un pizzico di Lina Wertmüller.

Non avete bisogno di abbonamento per guardare il cinema "In vacanza" sulla piattaforma Mediaset Infinity: la selezione dei film è in chiaro e richiede solo la creazione di un account gratuito, se non siete già iscritti al servizio. Nel gruppo di lungometraggi non ci sono solo quelli del filone vacanziero nostrano in stile cinepanettone, ma anche commedie che toccano il tema dell'estate e delle vacanze in modo diverso, con intenzioni e stili particolari. Ve ne segnaliamo cinque.

Ferie d'agosto

Ferie d'agosto del 1996 è l'opera seconda di Paolo Virzì, che con Francesco Bruni racconta bene l'Italia di quel periodo, nella contrapposizione tra una famiglia di sinistra (capitanata da Silvio Orlando e Laura Morante) e un'altra di destra (Ennio Fantastichini, Piero Natoli, Sabrina Ferilli), vicini di casa in villeggiatura a Ventotene. Risate, malinconia e un umorismo amaro indimenticabile, con un grande cast.

Midnight in Paris

È un Woody Allen premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale quello che in Midnight in Paris racconta dello scrittore in crisi Gil Pender, interpretato da Owen Wilson. Per qualche magica ragione, scopre che a Parigi ha la possibilità di tornare indietro nel tempo, nei suoi amati anni Venti. Eppure l'infatuazione per il passato porta con sé un'ironica lezione per godersi di più il presente...



Midnight in Paris: Il trailer italiano del film di Woody Allen

Odio l'estate

Sono Aldo, Giovanni e Giacomo in gran spolvero i protagonisti di Odio l'estate, diretti da Massimo Venier come ai vecchi tempi. Sono tre padri (rispettivamente un tamarro, un precisino sull'orlo del fallimento e un medico in crisi col figlio adolescente), che con le rispettive famiglie si trovano a condividere lo stesso villino per le vacanze. La compatibilità dei tre è prossima allo zero...



Odio l'estate: Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD



Guarda gratuitamente su Mediaset Infinity i film della collection "In Vacanza"

Vacanze in America

Sarebbe snob ignorare in questa selezione almeno un "cinepanettone" diretto da Carlo Vanzina, scritto con suo fratello Enrico. E allora scegliamo Vacanze in America del 1984, dove il prete ciociaro don Buro (Christian De Sica) accompagna dei ragazzi in vacanza negli Usa per un paio di settimane: tutti vogliono vivere avventure. E con quel "tutti" intendiamo volti storici come Jerry Calà, Claudio Amendola, Gian Marco Tognazzi. Con la partecipazione di Edwige Fenech.





Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto

La Lina Wertmüller più spietata ci invita al naufragio, dai forti connotati sociali e sessuali, del timoniere Gennarino (Giancarlo Giannini) e della snob altolocata Raffaella (Mariangela Melato) in Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. Sulla nave comandava lei, ubbidiva lui: sull'isola i ruoli s'invertono, e il proletario ha l'occasione per dominare la padrona. Grande successo del 1974, il film è stato anche rifatto da Madonna con Adriano Giannini in Travolti dal destino (2003).







Guarda gratuitamente su Mediaset Infinity i film della collection "In Vacanza"