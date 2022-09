BTS: Permission to Dance On Stage, il film concerto debutta a sorpresa in streaming per il Disney+ Day

News Streaming

In occasione del Disney+ Day, che si celebra oggi, arriva a sorpresa sulla piattaforma streaming Disney Plus, BTS: Permission to Dance On Stage, il film concerto della popolare boy band sudcoreana. Ecco il trailer ufficiale.

In occasione del Disney+ Day 2022, che si celebre oggi, 8 settembre, il film concerto delle icone pop del ventunesimo secolo, BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA, è ora disponibili in streaming su Disney+ in tutto il mondo.



Guarda BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA su Disney+

BTS Permission to Dance On Stage, da oggi in streaming su Disney+

BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA mostra le performance live dei concerti dei BTS che si sono tenuti al SoFi Stadium di Los Angeles alla fine del 2021 (27-28 novembre e 1-2 dicembre). Il film concerto mostra gli artisti sul palco e comprende le esibizioni dei brani nominati ai GRAMMY "Dynamite", "Butter" e "Permission to Dance". I BTS, acronimo di Bangtan Sonyeondan o "Beyond the Scene", sono una boy band sudcoreana che ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo sin dal loro debutto nel giugno 2013.

I BTS sono composti da RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook. Il film è prodotto da HYBE, una produzione Den of Thieves, in associazione con Borderless Films.

