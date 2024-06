Beverly Hills Cop 4, la prima clip ufficiale del sequel con Eddie Murphy!

News Streaming

Su Netflix dal 3 luglio, Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F con Eddie Murphy ripropone uno stile di poliziesco in chiave di commedia, molto anni Ottanta... a partire dalla musica che si ascolta in questa prima scena.

Il 3 luglio sapremo se Netflix sarà riuscita nell'intento di realizzare un Beverly Hills Cop 4 all'altezza del mito: è stata pubblicata in esclusiva su IGN la prima clip ufficiale di Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, diretto da Mark Molloy e interpretato da un Eddie Murphy ancora in forma, accanto a Joseph Gordon-Levitt, nei panni del suo partner Bobby Abbott. Nella sequenza Axel e Bobby stanno scappando da gente pericolosa... e Axel sa bene che Bobby è in grado di pilotare un elicottero. Tutto risolto? Quasi. Bobby ha smesso di farlo dopo un incidente che l'ha traumatizzato!





Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, il ritorno di Eddie Murphy