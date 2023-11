Amazing - Fabio De Luigi, disponibile su Prime Video un nuovo esilarante format: la nostra intervista al protagonista

News Streaming

Arriva oggi su Prime Video il "prank show" Amazing - Fabio De Luigi. Il protagonista lo ha presentato alla stampa e al pubblico a Lucca Comics & Games e noi lo abbiamo incontrato.

Oggi, 3 novembre, arriva su Prime Video un nuovo format: si intitola Amazing – Fabio De Luigi e noi lo abbiamo visto in anteprima, prima di incontrare il suo magnifico protagonista a Lucca Comics & Games. Ma cos’è dunque questo show, che si presenta come un prank show, potrebbe essere un episodio unico ma anche il preludio di una serie dedicata a vari personaggi del nostro spettacolo? Intanto è un omaggio doveroso a uno dei nostri comici più divertenti e alla sua carriera. Noi che siamo cresciuti negli anni Novanta coi vari “Mai dire...” della Gialappa’s Band, abbiamo riso un sacco, ma proprio da mal di pancia, perché per noi Fabio De Luigi da Sant’Arcangelo di Romagna, prima di essere doppiatore e attore protagonista al cinema è stato quell’adorabile cazzone (si potrà scrivere? Ma sì, se lo si dice come facciamo noi come appellativo affettuoso e di stima) che ha dato vita a personaggi come L’ingegner Cane, il sexy crooner dalla irresistibile battuta di piede Olmo, il modello dall’alito pestilenziale Fabius, il povero Bastilani tormentato dalla sfiga, il Guastardo della Tauromachia, il re dei pasticceri Iginio Massari e così via, uno più spassoso dell’altro.



Ma che cos'è Amazing - Fabio De Luigi? La nostra intervista all'attore

Se vi chiedete se troveremo qualcuno dei personaggi citati sopra in Amazing - Fabio De Luigi, vi diciamo solo che potreste avere qualche sorpresa, Ma per chiarire cosa vedrete, azzardiamo che Il format è un incrocio tra programmi americani come This is Your Life e i cosiddetti “roast”, ovvero una serata in cui l’ospite di turno è messo alla berlina dai protagonisti, che gliene dicono di tutti i colori. Ora, noi non siamo così cattivi e a De Luigi va un po' meglio, anche se non mancano i momenti imbarazzanti. Tutto parte quando gli comunicano che deve ricevere l’Amazing Award alla carriera e lo portano a Roma. Disorientato, il comico arriva al Grand Hotel St. Regis dove non sa – per lo meno non sempre – cosa gli succederà e chi incontrerà tra i suoi amici e colleghi, prima dell’atteso discorso di ringraziamento finale. Che, a parer nostro, è la vera chicca dello show, e di cui ci ha parlato proprio l’attore nella breve intervista che abbiamo avuto il piacere di fargli nella sua frenetica giornata a Lucca Comics & Games. Dal momento che non è un segreto, sappiamo che tra i complici di questa movimentata serata in suo onore ci sono ad esempio Virginia Raffaele, Diego Abatantuono e Marco Mengoni, ma non vi diremo gli altri, che in qualche caso nemmeno lui si aspettava. Insomma, un mix di verità e finzione, in cui però alla fine viene fuori la vera natura di questo simpaticissimo comico amato da più generazioni, come si è visto anche nel suo trionfale incontro col pubblico di Lucca, che ha presentato anche dei cosplayer vestiti come alcuni dei suoi personaggi. L’unico difetto di questa bizzarra serata d’onore, a nostro avviso, è che dura troppo poco. Amazing - Fabio De Luigi è diretto da Alessio Muzi e scritto da Giovanni Todescan, con Ugo Ripamonti, Paolo Cananzi, Fabio De Luigi, Leonardo Parata e Marco Curti. Prodotto da Fremantle Italia, è disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo a partire dal 3 novembre 2023. E ora la parola all'amazing Fabio De Luigi!