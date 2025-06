Le serie Sky Original trionfano ai Nastri d'Argento Grandi Serie 2025: Tutti i titoli da vedere su Sky e in streaming su NOW

Speciali Serie TV

Dal clamoroso successo de L'Arte della Gioia alla sorpresa Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883, le serie Sky Original sono state le più premiate ai Nastri d'Argento Grandi Serie 2025. Ecco cosa raccontano e perché vederle su Sky e in streaming su NOW.

Se dovessimo scegliere un aggettivo per definire la stagione televisiva di Sky e NOW, il più azzeccato sarebbe pazzesca. Un successo dopo l'altro, una storia spiazzante dopo l'altra, le serie Sky Original arrivate nell'ultimo periodo e ora disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW hanno dimostrato quanto la fiction italiana abbia da raccontare fuori dai soliti schemi, quando dalla sua ha narratori audaci e coraggiosi a ogni livello. E come succede quando una stagione finisce, nel momento in cui si è dovuto celebrare i migliori, prevedibilmente, i riconoscimenti sono arrivati numerosi. Ai Nastri d'Argento Grandi Serie 2025, premi conferiti annualmente dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani, le serie Sky Original e i loro protagonisti hanno ritirato otto degli undici riconoscimenti, oltre ad altri quatto premi speciali. Stiamo parlando di Dostoevskij, Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883, L'Arte della Gioia, M - Il figlio del secolo e Piedone - Uno sbirro a Napoli. Se ve le siete perse o, semplicemente, state cercando un nuovo titolo capace di appassionarvi, ecco cosa raccontano e perché sono piaciute così tanto.

L'ARTE DELLA GIOIA

Miglior serie drama

Miglior attrice protagonista per Tecla Insolia

Miglior attrice non protagonista per Valeria Bruni Tedeschi e Jasmine Trinca

Miglior attore non protagonista per Guido Caprino

Premio speciale Fondazione Nobis per Alma Noce

Cosa racconta: Basata sul controverso romanzo omonimo della siciliana Goliarda Sapienza, rimasto a lungo fuori dai circuiti editoriali italiani, L'Arte della Gioia, un drama diretto e co-scritto da Valeria Golino, segue una straordinaria Tecla Insolia nei panni di Modesta, una giovane donna spregiudicata, sensuale e coraggiosa che, nella Sicilia d'inizio '900, non esita a rompere convenzioni e ruoli sociali e persino uccidere per arrivare ai suoi obiettivi. Il suo percorso di maturazione personale e sessuale la porta da un contesto familiare violento e poverissimo a un convento dove l'impensabile accade dietro le mura e alla villa di una famiglia nobiliare che ha visto giorni migliori.

Perché guardarla: Modesta è un personaggio ultramoderno, intrigante perché totalmente in asincrono con la sua epoca, e per certi aspetti opportuno anche per il mondo di oggi. Mentre si segue - prendendo appunti - il suo rivendicare il diritto al piacere e alla gioia, si resta altresì affascinati e divertiti dall'interpretazione di Valeria Bruni Tedeschi di una principessa in rovina nonsense.

HANNO UCCISO L'UOMO RAGNO - LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883

Miglior serie commedia

Premio speciale Le rivelazioni dell'anno per Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli

Cosa racconta: Nella Pavia di fine anni '80, due ragazzi fuori da qualunque radar ma non per questo disposti a conformarsi intraprendono un viaggio che, con grande sorpresa loro e di chiunque altro, li renderà due icone in grado di far cantare ed emozionare intere generazioni di fan. Max Pezzali, amante dei fumetti, della musica americana e stanco di vivere in una città dove non c'è nulla a cui ribellarsi, e Mauro Repetto, come lui un appassionato di musica che fatica a trovare il guizzo decisivo per spiccare, si trovano e, proprio attraverso la musica, diventano inseparabili. Diventano gli 883. Grazie alla forza trascinante di Mauro, Max abbraccia il suo talento e insieme a lui compone le prime canzoni che verranno prodotte da Claudio Cecchetto. Ma quando il successo li travolge, Max e Mauro, così diversi, rischiano di vedere tutto rovinato.

Perché guardarla: Il racconto di questi due ragazzi di provincia e del loro sogno di fare musica diverte ed emoziona. Tanto. Sarà per la nostalgia dei magici anni '90, la buona musica e la scelta azzeccata dei protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883 è stata la grande sorpresa della stagione. Una storia semplice e dolce sull'amicizia e il diventare grandi che fa bene al cuore.

DOSTOEVSKIJ

Miglior attore protagonista per Filippo Timi

Premio speciale a Damiano e Fabio D'Innocenzo per l'autorialità cinematografica

Cosa racconta: La star de I delitti del BarLume Filippo Timi torna su Sky e NOW con una storia dai toni completamente diversi, la più cupa dei pluripremiati Fabio e Damiano D'Innocenzo. Interpreta Enzo Vitello, un poliziotto dal passato guasto che si trova a indagare sulla scia di sangue di uno spietato omicida seriale, soprannominato Dostoevskij per via delle lettere piene di dettagli macabri che lascia sulle scene del crimine. Ossessionato dalle parole del killer, Enzo arriva al punto di intraprendere una pericolosa ricerca in solitaria, avvicinandosi sempre di più all'inquietante verità. Entrambi sfuggenti, poliziotto e assassino si danno la caccia ma anche una carezza, sviscerando assieme una solitudine che tutto assorbe e tutto ingloba.

Perché guardarla: Non c'è nulla di simile nella serialità italiana e, probabilmente, mai più ci sarà. Dostoevskij è un poliziesco cupo e potente che segue l'indagine più complessa di tutte: il vero crimine è vivere? Sorprendentemente introspettiva, per come è scritta, girata e recitata, rappresenta un imperdibile pezzo di tv (e anche di cinema) di altissimo livello; l'ennesima evidenza del talento cristallino dei fratelli D'Innocenzo.

Trailer Ufficiale: Il Trailer Ufficiale della serie crime dei Fratelli D'Innocenzo - HD

M - IL FIGLIO DEL SECOLO

Serie dell'anno

Icona dell'anno per Luca Marinelli

Cosa racconta: Tratta dal romanzo omonimo di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega e bestseller internazionale, M - Il Figlio del Secolo racconta la nascita del fascismo in Italia e l'ascesa al potere di Benito Mussolini. Con Luca Marinelli nel ruolo del Duce, il drama storico ripercorre la storia di un Paese che si è arreso alla dittatura e di un uomo che è stato capace di rinascere molte volte dalle sue ceneri. Dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino al famigerato discorso di Mussolini in Parlamento nel 1925, dopo l'omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti, la serie offre anche uno spaccato del privato di Mussolini e delle sue relazioni personali, tra cui quelle con la moglie Rachele, con l'amante Margherita Sarfatti e con altre figure iconiche dell'epoca.

Perché vederla: Un eccezionale lavoro di adattamento degli sceneggiatori Stefano Bises e Davide Serino e del regista Joe Wright, "capace di mantenere intatta l'energia, la violenza e la spaventosa carica perversa della parabola" di Mussolini, interpretato magistralmente da Luca Marinelli, premiato anche come miglior attore al festival internazionale Series Mania di Lille. Pur richiamando alla memoria vicende e figure lontane, la serie si inserisce con grande attualità nel preoccupande scenario odierno, creando una consapevolezza necessaria.

PIEDONE - UNO SBIRRO A NAPOLI

Premio speciale a Salvatore Esposito per 20 anni di Film Commission Regione Campania​

Cosa racconta: La star di Gomorra: La serie Salvatore Esposito veste i panni di un ispettore di polizia erede spirituale dell'iconico commissario Rizzo reso immortale da Bud Spencer con il film del 1973 Piedone lo sbirro. Suo allievo, Vincenzo Palmieri torna a Napoli dopo diversi anni via dall'Italia e qui deve conquistare la fiducia della sua nuova squadra e dimostrare che i suoi metodi tutt'altro che convenzionali sono l'arma migliore per risolvere i casi. Indisciplinato e scorbutico ma pieno di talento, Vincenzo crede nella giustizia, ma a modo suo, e crede che, per ottenerla, la legge ufficiale non basti. Tra un'indagine e l'altra, in cui non mancano colpi di scena e sorrisi, Vincenzo prova a fare pace con i propri fantasmi in una Napoli che, pur nelle sue complessità, ha sempre qualcosa da insegnare.

Perché vederla: Piedone - Uno sbirro a Napoli rispolvera un mito. Volano subito calci e sonori ceffoni. E il divertimento è assicurato! Il poliziesco combina momenti di indagine con situazioni di fenomenale ilarità, grazie anche alla partecipazione dello "sciacallo" Fabio Balsamo, interprete del classico personaggio che sembra sempre fuori posto e invece si rivela incredibilmente provvidenziale, non fosse altro per la sua umanità. Queste sono ore di opportuna leggerezza in compagnia di volti amichevoli, da cui si esce con lo spirito curato.

