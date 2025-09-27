Da una serie originale sui Gucci a The Paper: Tutte le Serie TV in arrivo su Sky e NOW

Speciali Serie TV

A Milano si è tenuto l'evento What's Next Sky e NOW durante il quale sono state annunciate tutte le novità della stagione televisiva appena partita: ecco cosa ci aspetta per quanto riguarda le Serie TV.

La nuova stagione seriale di Sky e NOW si apre all'insegna dell'ambizione e della varietà, con una proposta ricchissima di produzioni originali pensate per catturare l'interesse del pubblico italiano e internazionale. A Milano, nel corso di una serata evento presentata da Fabio Caressa, sono state presentate le tantissime novità che arricchiranno il palinsesto Sky e l'offerta di NOW nel corso di questa stagione, con un occhio anche al futuro tra nuove serie di forte impatto narrativo, ritorni attesissimi e storie ispirate a eventi realmente accaduti grazie ai quali Sky conferma la propria vocazione alla qualità, alla sperimentazione e alla centralità del racconto.

Si spazia dai grandi family drama come l'appena annunciata Gucci - Fine dei Giochi, a Gomorra - Le Origini, sul giovane Pietro Savastano, passando per il nuovo legal drama Avvocato Ligas con Luca Argentero e per la nostalgia di Nord Sud Ovest Est, cioè la seconda stagione di Hanno Ucciso L'Uomo Ragno. Sky dimostra di voler scommettere sul talento italiano, con registi affermati (ma anche esordienti) e attori di primo piano coinvolti. Ecco dunque tutte le novità a tema Serie TV che scandiranno i prossimi mesi di programmazione di Sky e NOW.

Le serie Sky Original: Gucci – Fine dei Giochi, le novità e i ritorni più attesi

Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios per l'Italia, ha annunciato dal palco una nuova serie Sky Original dall'appeal internazionale: Gucci - Fine dei Giochi (titolo provvisorio). In arrivo nel 2026 e diretta da Gabriele Muccino, la serie è tratta dal memoir Fine dei giochi – Luci e ombre sulla mia famiglia di Allegra Gucci, figlia di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani. Risposta italiana a House of Gucci, la serie vuole rappresentare in maniera veritiera l'incredibile epopea familiare dei Gucci. "Ho iniziato a scrivere il libro durante il periodo del Covid. Volevo raccontare la verità dopo che House of Gucci ha perso l'occasione di farlo" ha dichiarato Allegra Gucci.

“I Gucci hanno fatto tutto al massimo, la loro ascesa e la loro caduta sono avvenute nel modo più rumoroso possibile. La resilienza di Allegra mi ha dato il punto di vista da adottare", ha spiegato Muccino. Il produttore Andrea Occhipinti ha sottolineato: "Il cast sarà italiano. Si tratta di una storia profondamente italiana anche se conosciuta in tutto il mondo. Ma finora era stata raccontata male". La serie, prodotta da Sky Studios e Lucky Red, sarà un racconto epico tra passioni, vendetta e potere, ambientato nel cuore dorato del Made in Italy.

Gomorra - Le Origini, Avvocato Ligas e le altre novità del 2026

A gennaio 2026 arriva Gomorra - Le Origini, prequel in sei episodi sull'ascesa di Pietro Savastano nella Napoli degli anni '70. Diretto da Marco D’Amore (che ne è anche co-sceneggiatore e supervisore artistico), esplorerà le radici criminali del futuro boss. "A volte bisogna correre dei rischi. Noi potevamo continuare su una strada battuta e invece abbiamo deviato", ha detto D'Amore.

Tratta dal romanzo Perdenti. La prima indagine dell'avvocato Ligas di Gianluca Ferraris, Avvocato Ligas è invece una serie in sei episodi con Luca Argentero nei panni di un penalista brillante, arrogante e geniale, in lotta per tornare ai vertici dopo essere stato licenziato. "Si tratta del primo legal drama di Sky. Il protagonista è un avvocato sopra le righe, molto affascinante ma anche ribelle", ha spiegato Nils Hartmann. Argentero ha aggiunto: "Un legal drama così in Italia non era mai stato fatto". Arriverà sempre nel 2026.

Il 16 ottobre, poi, vedremo The Iris Affair, thriller Sky Original girato in Italia, con Niamh Algar, Tom Hollander e Maya Sansa. Arriverà l'anno prossimo anche la nuova adrenalinica serie originale inglese Atomic, con Alfie Allen (Il Trono di Spade), Shazad Latif (Star Trek: Discovery) e Samira Wiley (The Handmaid’s Tale), su due personaggi improbabili uniti da un viaggio inaspettato che cambierà le loro vite. Nei prossimi mesi anche Amadeus, period Sky Original che dopo il film di Miloš Forman reimmagina la leggendaria rivalità tra Wolfgang "Amadeus" Mozart e Antonio Salieri, e Under Salt Marsh, poliziesco inglese con Kelly Reilly (Yellowstone) ambientato in una piccola e inquietante cittadina.

Le nuove stagioni delle serie Sky più amate

Tra i ritorni vedremo Piedone – Uno sbirro a Napoli, la serie con Salvatore Esposito ufficialmente rinnovata per una seconda stagione. Confermatissimi anche la Petra di Paola Cortellesi, che tornerà con la terza stagione l'8 e il 15 ottobre, e I Delitti del Barlume, di ritorno nel 2026 con la tredicesima stagione (con Paola Iezzi guest star). A novembre 2025, invece, è fissato l'appuntamento con la terza stagione di Call My Agent - Italia con guest star Luca Argentero, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli, il cast di "Romanzo Criminale – La serie" (Marco Bocci, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia e Daniela Virgilio), Miriam Leone e Ficarra & Picone. Attesissima, nel 2026, è anche Nord Sud Ovest Est, la seconda stagione della serie dedicata agli anni d’oro degli 883. Il regista Sydney Sibilia ha anticipato: "Scopriremo perché la storia degli 883 è diventata leggendaria".

Durante l'evento, Nils Hartmann ha risposto anche a una domanda a proposito della seconda stagione della serie M - Il figlio del secolo che, a quanto pare, è ancora una possibilità. "Ne stiamo discutendo con Fremantle. Non c'è nessun motivo politico per non farla. Semplicemente è complicato costruirla", le sue parole.

Rosa Elettrica e le altre serie originali in arrivo prossimamente

Tra le novità prossimamente in arrivo su Sky e NOW spicca Rosa Elettrica, thriller on-the-road tratto da Giampaolo Simi, con Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli in fuga tra verità e redenzione. Arriva anche War, nuovo legal thriller targato Sky e HBO con Dominic West e Sienna Miller, ambientato nel cuore dell'élite giudiziaria londinese. Infine Prisoner, action ad alta tensione con Tahar Rahim e Izuka Hoyle, in cui una guardia e un detenuto diventano improbabili alleati per sopravvivere a una fuga pericolosa. Il 24 novembre arriva in chiaro su TV8 il reboot della storica sitcom Love Bugs; in questa nuova versione sono protagonisti Brenda Lodigiani e Michele Rosiello, nei panni di una coppia alle prese con i "bug" dell'amore ai tempi della tecnologia.

Le grandi serie HBO, i titoli internazionali e le acquisizioni di pregio

La proposta internazionale di Sky e NOW è sempre più solida. Nonostante l'arrivo imminente del nuovo servizio di video in streaming HBO Max anche in Italia, Giuseppe De Bellis (Executive Vice President Sport, News e Entertainment di Sky) ha rassicurato tutti confermando che le serie HBO iniziate su Sky continueranno ad andare in onda su Sky. L'ultima, appena arrivata, è l'acclamata The Pitt, medical drama con Noah Wyle. Ma, tra i ritorni più attesi, ci sono le terze stagioni di Euphoria e House of the Dragon. Entro fine anno, però, vedremo prima altre due interessanti novità targate HBO: Task (dal 12 ottobre), crime drama creato dall'autore di Omicidio a Easttown, con Mark Ruffalo e Tom Pelphrey, e IT: Welcome to Derry (dal 27 ottobre), prequel horror tratto dal romanzo di Stephen King che espande il mito di Pennywise.

Tra le acquisizioni esclusive Sky che meritano attenzione ricordiamo il legal dramedy Suits LA, spin-off californiano dell'amatissimo procedural ambientato a New York, che arriverà il 3 ottobre; il thriller All Her Fault, con Sarah Snook (Succession) e Dakota Fanning (in arrivo a novembre); The Rainmaker, nuovo legal drama ispirato al celebre romanzo di John Grisham "L'uomo della pioggia" (in arrivo a dicembre); infine, ma non per ordine di importanza, da gennaio 2026 Sky e NOW portano in Italia The Paper, già acclamata comedy ambientata nello stesso universo narrativo di The Office, con Sabrina Impacciatore tra i protagonisti.

Arriva Sky Collection, canale dedicato alla serie cult

E se tutto questo vi sembra poco, segnaliamo che dal 1° novembre si accende alla posizione 114 di Sky un nuovo canale, Sky Collection. Manderà in onda le stagioni di alcune delle serie più di culto di sempre, quelle che hanno fatto la storia della televisione. Si parte con Friends e, subito a seguire, fra novembre e gennaio, arriveranno The Big Bang Theory, Romanzo Criminale – La Serie, Il Trono di Spade, Sex & The City, La signora in giallo, Gomorra - La serie e The Office.

